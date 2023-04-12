Мигранты из Узбекистана массово соберутся у рынков и строек Новосибирска — зачем и когда

— Конституция Узбекистана существует в нынешней редакции с 1992 года. Основной закон дополняется 27 новыми статьями (общее количество увеличивается с действующих 128 до 155) и 159 нормами (увеличивается с 275 до 434), что соответственно изменит содержание на 65%, — объяснили в генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске. — Для граждан страны, которые в день референдума не смогут находиться по месту своего жительства, с 19 по 26 апреля будет организовано досрочное голосование.