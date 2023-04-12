Мигранты из Узбекистана массово соберутся у рынков и строек Новосибирска — зачем и когда

В Новосибирске откроют участки для голосования на референдуме Узбекистана. Граждане этой страны будут решать, вносить ли изменения в их Конституцию или нет.
Главный день референдума — 30 апреля.
— Конституция Узбекистана существует в нынешней редакции с 1992 года. Основной закон дополняется 27 новыми статьями (общее количество увеличивается с действующих 128 до 155) и 159 нормами (увеличивается с 275 до 434), что соответственно изменит содержание на 65%, — объяснили в генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске. — Для граждан страны, которые в день референдума не смогут находиться по месту своего жительства, с 19 по 26 апреля будет организовано досрочное голосование.
В Новосибирске будет 24 пункта для голосования.
— Это места, в которых работает большое количество граждан. В основном представлены строительные компании и сфера пищевого производства, — добавили в консульстве.
Избирательный участок при генеральном консульстве будет открыт с 19 по 26 апреля и в день голосования, 30 апреля, по улице Семьи Шамшиных, 30.
С февраля РЖД возобновило пассажирское железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Новосибирском.