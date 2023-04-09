«Жену столько не обнимаю, сколько его». Пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам (милое видео)

— Малыш, пойдем гулять, — Сергей Львович только позвал, а гусь уже бежит к выходу из своего загона. — Каждый день мы с ним выходим, если не холодно. Он меня выгуливает, я — его.



Малыш уверенно перешагивает через ворота дома и шлепает лапами по поселковым улицам. Здесь ему всё знакомо. Соседи, хоть и видят его постоянно, всё равно при встрече достают телефоны и снимают на видео. Гусю, похоже, это не очень нравится. Ощущая внимание, он начинает недовольно гаркать, будто ворчит или жалуется хозяину.