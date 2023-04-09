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«Жену столько не обнимаю, сколько его». Пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам (милое видео)

Дрессированная птица ходит с ним на рыбалку и по грибы

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Сергей Львович с гусем практически неразлучны

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В поселке Большой Исток Свердловской области эту парочку знает каждый: пенсионер Сергей Львович и его гусь постоянно гуляют в местном парке. Птенец по кличке Малыш появился у мужчины два года назад, рассказывают наши коллеги из E1.RU. И с тех пор они неразлучны: вместе ходят в магазин, ездят на рыбалку и по грибы. Гусь выполняет все команды хозяина, хотя специально его никто не дрессировал.

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Пенсионер воспитывает гуся

Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

— Малыш, пойдем гулять, — Сергей Львович только позвал, а гусь уже бежит к выходу из своего загона. — Каждый день мы с ним выходим, если не холодно. Он меня выгуливает, я — его.

Малыш уверенно перешагивает через ворота дома и шлепает лапами по поселковым улицам. Здесь ему всё знакомо. Соседи, хоть и видят его постоянно, всё равно при встрече достают телефоны и снимают на видео. Гусю, похоже, это не очень нравится. Ощущая внимание, он начинает недовольно гаркать, будто ворчит или жалуется хозяину.

Гусь привычно вышагивает по улице

Гусь привычно вышагивает по улице

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Малыш забавно шлепает по асфальту

Малыш забавно шлепает по асфальту

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По дороге пенсионер всегда болтает со своим Малышом

По дороге пенсионер всегда болтает со своим Малышом

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Когда парочка подходит к перекрестку, пенсионер командует гусенку: «Стой, машина!» И тот сразу останавливается. Переходит дорогу Малыш, только когда Сергей Львович ему разрешит.

— Он понимает всё, что я говорю. И такой ласковый парень. Я жену столько не обнимаю, сколько его. Я ему всегда говорю: «Папа рядом, папа любит тебя», — рассказывает Сергей Львович. — Я ведь сам принимал его роды. Может поэтому у нас такая связь. Услышал, что в инкубаторе кто-то пищит. Открыл, а он голову высунул, а сломать-то не может скорлупу. Она крепкая. Я вытащил его сырого оттуда. Обмыл, обтер, пригрел его. Пойдем, маленький, пойдем.

Малыш — очень ласковый гусь

Малыш — очень ласковый гусь

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Впрочем, такой покладистый гусь не всегда. Малыш любит похулиганить: по дороге не пропускает ни одной лужи. Иногда хватает сумки прохожих или шипит на детей. А бывает, и сам ведет себя как ребенок. При виде собак, например, сразу бежит к Сергею Львовичу и просится на ручки.

— Характер у него, конечно, упрямый. Иногда его проявляет. Вот если я накричу на него, что-то сделает он не так, так он может обидеться прям. Отворачивается, делает вид, что меня вообще не видит. Встанет и не идет никуда, — рассказывает Сергей Львович. — Однажды на рыбалке ни в какую не хотел уезжать, я сел за руль, говорю: «Всё, оставайся». И завел машину — так сразу прилетел.

На рыбалке Малышу тоже достается улов — мелкие рыбешки. Но в основном гусь ест комбикорм и сено.

Грязные лужи — слабость гусенка

Грязные лужи — слабость гусенка

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По команде пенсионера гусь встает на крыло

По команде пенсионера гусь встает на крыло

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В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собак

В поселковом парке Малыш всегда в центре внимания: и людей, и собак

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Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипит

Особенно Малыша любят дети, а вот он на них шипит

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В семье пенсионера птенца любят все: жена, дети, внуки и маленький правнук. На участке дома, помимо загона, у гуся есть бассейн с прохладной водой. Этой весной он уже открыл купальный сезон. Как любой малыш, готов купаться часами.

Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалку

Летом Малыш купается не только в своем бассейне, но и в парковом фонтане. Или в водоемах, когда ездит с хозяином на рыбалку

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Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из воды

Сергею Львовичу с трудом удается вытащить его из воды

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