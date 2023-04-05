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20-летний студент пропал в Новосибирске — его ищут уже почти две недели

Он ушел из дома еще 24 марта

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Рост Илькина 180 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза

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В Новосибирске ищут 20-летнего Илькина Джафарова. Студент ушел из дома 24 марта и так и не вышел с родными на связь.

— Проживает с родными, днем ушел из дома и не вернулся. Ранее не пропадал, — объяснила корреспонденту НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова. — Запущен информационный поиск, идет выяснение, куда мог направиться. Учится в университете.

Рост Илькина 180 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы, бело-серые кроссовки, черную вязаную шапку. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы что-то знаете о молодом человеке, то позвоните: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска пропал 21-летний Захар Суховеев.

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