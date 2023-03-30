МТС показала, как будет выглядеть новый логотип

Оператор МТС проведет ребрендинг. Как рассказали в компании, для бренда разработают новую архитектуру, позиционирование, логотип и айдентику для отдельных продуктов.
— Мы взяли курс на формирование цифровой экосистемы. Два года назад началась трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности, — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
Ребрендинг должен стать продолжением изменений в бизнесе и внутренней культуре. В новой архитектуре разработали систему с несколькими визуальными стилями для крупных направлений и продуктов.
В основу стиля ляжет логотип, который вмещает в себя все продукты, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. К красному цвету добавятся другие разнообразные цветовые решения.
Созданием новой бренд-платформы занимались агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики работали UtterDesign и ONY.
Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным, уточняют в пресс-службе компании. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет.