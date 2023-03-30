«Пенсия — 9 тысяч, а надо же еще и поесть что-то»: как живет последний уличный диспетчер-«кукушка», которому водители платят из жалости

Алексей — последний представитель устаревшей профессии в Красноярске. Каждое утро он приезжает на остановку «Медицинский университет», достает из своей «девятки» рабочий набор — два комплекта секундомеров, скрепленных скотчем, и принимается за работу. За двадцать лет на остановке он выучил всю систему перевозок назубок. А маршрутчики и пассажиры, которые бывают на «Медуниверситете», давно привыкли к нему.

— Знаете, какой автобус ходит реже всего? 49-й! Когда 53-й маршрут убрали, людям не на чем стало в БСМП ездить, только он и остался. Бывает, по 40 минут люди стоят, ждут его. Это хорошо, что сейчас уже тепло. А представьте на морозе? И деваться некуда, до «тысячекоечной» отсюда только 49-й и ходит. С пересадками-то сейчас накладно ездить, — возмущается «кукушка».