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Благотворительные фонды получили бесплатное размещение рекламы в интернете

Победителями конкурса от ИРИ стали 28 проектов

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Одним из победителей в конкурсе ИРИ стал проект «Волонтеры Победы»

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Институт развития интернета (ИРИ), который с 2021 года выполняет функции оператора социальной рекламы, подвел итоги конкурса на бесплатное выделение рекламного пространства в интернете социальным проектам некоммерческих организаций. Об этом в ИРИ сообщили 20 марта.

Бесплатную баннерную рекламу на крупнейших площадках рунета получат 28 проектов. Среди тем будущих рекламных кампаний — поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, повышение уровня экологической культуры, донорство и ряд других.

Рекламные кампании пройдут с апреля по август. В число победителей конкурса вошли фонды «Второе дыхание», «Подарок ангелу», «Со-единение», «Волонтеры Победы», «Синдром любви» и другие.

Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Петербурга и Москвы.

Институт развития интернетаСоциальная реклама
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