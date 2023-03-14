6 миллионов рублей получит Новосибирск на продвижение фестиваля — организаторы еще не приняли решение о его проведении

Первый фестиваль «Электронный берег» прошел в Новосибирске в 2016 году. Событие несколько лет подряд проводилось летом на пляже парка отдыха «Звезда». В группе «Электронного берега» в соцсети «ВКонтакте» последние сообщения были опубликованы в 2019 году. В них организаторы фестиваля сообщали об отмене события в 2020 году.