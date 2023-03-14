6 миллионов рублей получит Новосибирск на продвижение фестиваля — организаторы еще не приняли решение о его проведении

Новосибирская область получила федеральную субсидию на поддержку и продвижение фестиваля «Электронный берег». Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра экономического развития НСО Льва Решетникова, на эти цели в область направят почти 6 миллионов рублей.
В сообщении указано, что Новосибирская область получила федеральную субсидию в размере 5,88 миллиона рублей. По словам министра, власти должны обеспечить участие в нем 25 тысяч человек.
Между тем в компании «Электронный город» уточнили НГС, что решение о проведении фестиваля в городе еще не принято. Она выступает организатором события.
— Новосибирский интернет- провайдер «Электронный город», который является организатором фестиваля «Электронный берег», еще не принял решение о проведении фестиваля в 2023 году, — сообщил руководитель службы управления брендом компании Дмитрий Мишин.
В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили, что мероприятие планируется провести по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующее соглашение о реализации на территории области регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» в рамках нацпроекта подписано 13 марта между Минэкономразвития России и министерством экономического развития Новосибирской области.
— Предметом соглашения является условие, при котором в регион направляется федеральное финансирование, а именно – достижение целевых показателей по проведению крупного событийного мероприятия и выдаче социальных сертификатов на поездки внутри региона для школьников 5-9 классов, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Первый фестиваль «Электронный берег» прошел в Новосибирске в 2016 году. Событие несколько лет подряд проводилось летом на пляже парка отдыха «Звезда». В группе «Электронного берега» в соцсети «ВКонтакте» последние сообщения были опубликованы в 2019 году. В них организаторы фестиваля сообщали об отмене события в 2020 году.