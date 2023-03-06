Новосибирцев пугают ложными звонками о гибели мобилизованных

Жителям Новосибирской области поступают ложные звонки о гибели мобилизованных из Новосибирского района. В администрации Криводановского сельсовета попросили соблюдать спокойствие и проверять источники информации.
— Жителям Новосибирского района поступают телефонные звонки, сообщающие якобы о смерти родственников, участвующих в СВО. После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — сообщили в администрации сельсовета.
Также в администрации объяснили, что необходимо доверять только официальной информации.
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