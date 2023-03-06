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Спецоперация на Украине

Новосибирцев пугают ложными звонками о гибели мобилизованных

Власти просят не поддаваться панике и проверять источники информации

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Информация с предупреждением появилась в паблике администрации

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Жителям Новосибирской области поступают ложные звонки о гибели мобилизованных из Новосибирского района. В администрации Криводановского сельсовета попросили соблюдать спокойствие и проверять источники информации.

— Жителям Новосибирского района поступают телефонные звонки, сообщающие якобы о смерти родственников, участвующих в СВО. После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — сообщили в администрации сельсовета.

Также в администрации объяснили, что необходимо доверять только официальной информации.

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Новосибирский районСпецоперацияФейкМобилизованные
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