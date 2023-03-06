«Сиди и не рыпайся»: жильцы многоэтажки выгнали рабочих с пандусом, лишив прогулок девушку на коляске

31-летняя Марина Морозова из Магнитогорска 10 лет прикована к инвалидной коляске. Все эти годы она редко бывала на улице, потому что не могла самостоятельно выбираться из дома. Недавно молодая женщина добилась установки пандуса, но неожиданно соседи выступили против. Жильцы многоэтажки сорвали работы, пришлось вызывать полицию. Похожая история произошла еще в трех домах города. Марина ответила всем, кто оказался глух к проблемам инвалидов. Подробности — в материале наших коллег из MGORSK.RU.
«Будут уродовать всё, убирать стену»
Марина живет в доме № 194 на улице Карла Маркса. Пандус для нее начали устанавливать
Пенсионерка Людмила Сергеевна знает Марину с юных лет, говорит, что сострадает ей, но считает, что та не нуждается в спуске, ведь всё равно выбирается из квартиры только с родителями и братом.
— Это же неудобства такие, вы представляете [из-за строительных работ]? Это же большие проблемы, а что хорошего? Там же будут уродовать это всё, убирать стену, — объяснила она свою позицию. — А почему через балкон нельзя сделать? Она на втором этаже живет. Или в лифт заехала на коляске, спустили ее, посадили на машину и повезли за город.
Есть в подъезде соседи, которые не против установки пандуса, например, мамы с детьми.
— Конечно, он нужен. Даже с колясками удобнее спускаться, не только инвалидам. Пусть делают, — говорит молодая мама Светлана.
Но мнение противников пандуса оказалось сильнее. Столкновение жильцов с рабочими привело к вызову полиции.
Сразу после случившегося мы связались с Мариной Морозовой, но та ответила, что не ожидала такой реакции от соседей. Тогда Марина не нашла в себе сил комментировать произошедшее. Поговорить о проблеме она решилась только спустя неделю.
«Палки в колеса в прямом смысле слова»
Марина призналась, что если бы дело касалось ее одной, то никогда не согласилась бы на разговор. Но узнав, что не только она в городе столкнулась с волной непонимания со стороны соседей, решила действовать и привлекать внимание к проблеме. Прикованная к коляске девушка считает, что позиция жителей может добить тех, кого судьба и так не пожалела.
— Сейчас у меня есть силы моральные и физические, я могу постоять за себя. Если это поможет еще кому-то — я добьюсь установки пандусов. Это мною движет. Когда против одного человека выступают — это не по-человечески получается. Вот что они реально делают, я не понимаю? Ставят палки в колеса в прямом и переносном смысле. Либо людям делать настолько нечего, либо хочется как-то быть на виду, — со слезами говорит Марина. — Это у меня такая активная позиция, а что делать тем, кто воспринимает инвалидность как кару? Им ведь тяжело. Но ведь никто не застрахован от инвалидности! Я до 21 года жила и никогда не думала, что со мной такое случится, и тут раз — жизнь перевернулась, хотя даже мыслей таких не было. Вот взять Костомарова! Человек богатый, красивый, спортсмен, здоровый, и такое случилось!
В подъезде дома на Карла Маркса Марина живет с рождения. Четыре пролета до ее квартиры на втором этаже обычный человек преодолевает за мгновение. Для нашей героини это расстояние — вечность. Надежда на то, что скоро она сможет сама выезжать на коляске на улицу, появилась в 2021 году, когда власти установили в подъезде Марины подъемник для спуска инвалидной коляски. Жильцы тогда немного повозмущались шуму, который издает устройство при использовании, но жалобы быстро сошли на нет. Оставалось лишь оборудовать пандус. Но всё сорвалось из-за скандала соседей. Причиной такой реакции соседей Марина считает то, что о ее существовании практически никто не задумывается, ведь большую часть последних лет колясочница проводит в четырех стенах.
— Сейчас пандус — это моя потребность, чтобы выйти и жить обычной жизнью. Но у нас люди к этому не готовы. Я такой же человек, могу и хочу ходить в магазин, встречаться с друзьями, работать, учиться, — объясняет Марина.
В 21 год во время очередной сессии в университете у Марины из-за внутренней мозоли сильно заболела нога, дальше была больница, успешная, как тогда казалось, операция и выписка. Но через неделю, уже дома, у студентки начались сильные боли в спине и стали отказывать ноги.
— Когда меня выписали, пошло заражение крови и образовался гнойник на спинном мозге. Врачи три раза приезжали на скорой и говорили, что я просто не хочу сессию сдавать. Сдавала анализы, и говорили, что всё хорошо. После этого возникло много проблем, не хотели принимать врачи. Потом чисто случайно у меня обнаружили гнойник, — вспоминает Марина. — Ни на КТ, ни на МРТ меня не хотели брать, уже мама просто умоляла. Взяли. Я час лежала в аппарате МРТ, и женщина, которая не должна была в этот день работать, пришла и обнаружила. Ноги я уже не чувствовала. Экстренно мне провели операцию.
Вердикт врачей после был неутешителен: «Ходить не сможешь». Но врачи «успокоили» пациентку, сообщив, что если бы не срочная операция, то она вообще бы прожила часов шесть.
Четыре года после случившегося потерянная девушка видела улицу только из окна, не могла принять себя. Выкарабкаться из этого состояния помогли семья и творчество. До университета Марина училась в художественной школе, любила рисовать, после получения инвалидности увлеклась бисероплетением.
Недавно Марина окончила курсы дизайна, планирует зарабатывать на создании рекламных макетов.
Кроме этого, она приобрела блогерское оборудование для съемок, думала, что будет снимать мастер-классы по изготовлению украшений, однако в свете последней повестки решила рассказывать в своих роликах о проблемах инвалидов.
А еще случилась поездка за границу, где Марина поняла, что ее жизнь не закончилась, а только начинается.
— Когда я ездила в Турцию с мамой и братом, то какая реакция была на меня там! Я когда приехала домой, у меня крышу снесло! В Турции местные подходили, желали здоровья, говорили, что я такая красивая и жизнерадостная, предлагали помощь. А здесь... Думают, что ты инвалид, поэтому сиди не рыпайся, — говорит девушка. — Наверное, надо менять общество и показывать, что мы такие же люди. И вообще, это только в России люди с ограниченными возможностями, а во всём мире они с дополнительными потребностями. Моя жизнь не ограничена, ее ограничивают. Это нужно менять.
С Нового года Марина всего четыре раза была на улице. Ей нужно дождаться родителей с работы, чтобы куда-то съездить, да и поздний вечер — не лучшее время для прогулок.
Если бы не случился конфликт строителей и жильцов ее подъезда из-за пандуса, то инвалид уже неделю могла бы самостоятельно выезжать на прогулки.
«Раз привлекают полицию — это война»
Недавно в Магнитогорске установили пандусы еще в трех домах. Там инвалиды тоже столкнулись с непониманием соседей. Более того, в одном из домов жильцы требуют теперь вернуть входную группу подъезда в прежнее состояние.
Почему у части жильцов такая негативная реакция — руководитель Ресурсного центра для инвалидов города Алексей Рогалин не знает и только разводит руками. Как решить проблему, он пока не представляет.
По словам Алексея Рогалина, сейчас мэрия максимально поддерживает инвалидов, процесс от подачи заявки на пандус до согласования проекта проходит в сжатые сроки. У людей с инвалидностью появилась реальная возможность выбираться на прогулки, бывать еще где-то, кроме квартиры.
— Инвалиду будет хорошо, он получит равные возможности выйти из дома, как все жильцы. А жильцам будет неудобно. Сбежать по пандусу им не удобно, им удобнее по ступенькам. Своя рубашка ближе к телу, — говорит Алексей Рогалин. — В полицию обращаются установщики, потому что им препятствуют выполнить законное постановление главы [на монтаж пандуса]. Ведь всё законно. Но раз уже привлекают полицию — это война. Может, потом ОМОН? Люди, вы не забывайте про карму!
Глава Правобережного общества инвалидов Сергей Шленкин рассказал, что его привлекали к разрешению конфликта с жильцами дома на проспекте Ленина.
— Печалиться в данных случаях не стоит, ведь на защите прав инвалидов не только мы, но и администрация города, — прокомментировал Сергей Шленкин. — Если пандус устанавливают, то значит есть все необходимые документы, и он в любом случае будет установлен.
В свою очередь в администрации города подчеркнули, что при установке пандусов согласия соседей не требуется.
— Все работы по монтажу конструкций проводятся без привлечения денежных средств собственников жилья, поэтому не требует согласования с жильцами. Проекты строительства разрабатываются в соответствии со стандартами, — отметили в мэрии. — Государственная программа «Доступная среда» призвана облегчить жизнь людей с инвалидностью, а также иных маломобильных граждан, дать им возможность максимально интегрироваться в общество.
Когда рабочие смогут закончить установку пандуса в доме на Карла Маркса, в мэрии не уточняют. В обществе инвалидов предположили, что вопрос будет решаться с привлечением уполномоченного по правам человека в Челябинской области.