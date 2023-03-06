«Сиди и не рыпайся»: жильцы многоэтажки выгнали рабочих с пандусом, лишив прогулок девушку на коляске

— Сейчас пандус — это моя потребность, чтобы выйти и жить обычной жизнью. Но у нас люди к этому не готовы. Я такой же человек, могу и хочу ходить в магазин, встречаться с друзьями, работать, учиться, — объясняет Марина.



В 21 год во время очередной сессии в университете у Марины из-за внутренней мозоли сильно заболела нога, дальше была больница, успешная, как тогда казалось, операция и выписка. Но через неделю, уже дома, у студентки начались сильные боли в спине и стали отказывать ноги.



— Когда меня выписали, пошло заражение крови и образовался гнойник на спинном мозге. Врачи три раза приезжали на скорой и говорили, что я просто не хочу сессию сдавать. Сдавала анализы, и говорили, что всё хорошо. После этого возникло много проблем, не хотели принимать врачи. Потом чисто случайно у меня обнаружили гнойник, — вспоминает Марина. — Ни на КТ, ни на МРТ меня не хотели брать, уже мама просто умоляла. Взяли. Я час лежала в аппарате МРТ, и женщина, которая не должна была в этот день работать, пришла и обнаружила. Ноги я уже не чувствовала. Экстренно мне провели операцию.

