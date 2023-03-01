На площадь Ленина пригнали три десятка машин МЧС — что там произошло

1 марта новосибирские спасатели получили ключи от новой техники. Машины выставили на площади Ленина во время торжественного построения.
Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, сколько новых машин поставили в регион и кто на них будет работать.
— Всего было получено около 30 единиц специальной техники, в том числе передвижная специализированная автомастерская, которая позволяет проводить все виды ремонта техники в полевых условиях, и мобильный узел связи, который предназначен для организации и управления всех видов связи на месте ЧС, — отметил главный спасатель области.
Он добавил, что в первую очередь новую технику получат городские пожарные части, где уровень износа техники и ее эксплуатации гораздо выше, чем на селе. Также новые машины отправят в северо-западные районы области, где в прошлом-позапрошлом годах «складывалась сложная (пожароопасная) обстановка».
— Мы не только устанавливаем новую технику, но и старую пригодную для использования дополнительно включаем в резерв. Также старая техника после техобслуживания будет передаваться в подразделения добровольной пожарной охраны, — подчеркнул Орлов.
По его словам, в 2023 году планируется еще несколько этапов переоснащения пожарных частей.
Для торжественного вручения ключей от новой техники была закрыта парковка в районе площади Ленина. Сейчас автомобилисты могут спокойно оставить свои авто у «Аркады».