На площадь Ленина пригнали три десятка машин МЧС — что там произошло

По его словам, в 2023 году планируется еще несколько этапов переоснащения пожарных частей.



Для торжественного вручения ключей от новой техники была закрыта парковка в районе площади Ленина. Сейчас автомобилисты могут спокойно оставить свои авто у «Аркады».

