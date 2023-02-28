freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.43
eur 79.62
Тема дняРаспустили сообщество «Анти-Редан»
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Мобилизованный из Новосибирской области вернулся домой из плена

Это произошло после переговоров между Россией и Украиной

Мужчина перестал выходить на связь 10 ноября

Поделиться

Мобилизованный из Новосибирской области вернулся домой из плена, об этом сообщает сайт уполномоченной по правам человека в НСО Нины Шалабаевой. Ранее к омбудсмену с просьбой помочь вернуть мужчину обратилась его сестра.

По информации сайта Шалобаевой, новосибирца мобилизовали в сентябре 2022 года, после чего направили в зону СВО. С 10 ноября мужчина перестал выходить на связь, 29 ноября его сослуживцы сообщили, что сибиряк попал в плен.

— В обращении к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области гражданка просила оказать содействие по освобождению её брата из плена и возвращению его домой, — говорится на официальном сайте.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Нина Шалабаева направила обращение уполномоченному по правам человека РФ и в Министерство обороны РФ. После переговоров между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. В результате чего мобилизованный житель Новосибирской области был возвращен из плена.

Все актуальные новости о специальной военной операции мы собираем в этом сюжете.

СВОСпециальная военная операцияМобилизованный
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter