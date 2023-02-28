Мобилизованный из Новосибирской области вернулся домой из плена, об этом сообщает сайт уполномоченной по правам человека в НСО Нины Шалабаевой. Ранее к омбудсмену с просьбой помочь вернуть мужчину обратилась его сестра.
По информации сайта Шалобаевой, новосибирца мобилизовали в сентябре 2022 года, после чего направили в зону СВО. С 10 ноября мужчина перестал выходить на связь, 29 ноября его сослуживцы сообщили, что сибиряк попал в плен.
— В обращении к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области гражданка просила оказать содействие по освобождению её брата из плена и возвращению его домой, — говорится на официальном сайте.
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Нина Шалабаева направила обращение уполномоченному по правам человека РФ и в Министерство обороны РФ. После переговоров между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. В результате чего мобилизованный житель Новосибирской области был возвращен из плена.
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