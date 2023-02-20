В соцсетях всё время попадается реклама с подработкой на Wildberries: заполняй карточки и получай деньги. Что будет, если перейти по ней?

В одних текстах делают упор на краткое перечисление обязанностей (сбор заказов, заполнение карточек товаров, анализ рынка), обширный рассказ о преимуществах (удаленная работа по несколько часов в день, обучение нюансам и достойная зарплата, а еще образование, возраст и опыт работы не имеют значения, и даже 10-летнего ребенка научить можно и он будет семью кормить). Другая реклама переходит со мной на «ты» и как будто осуждает за то, что я еще не зарабатываю на маркетплейсе.



«Не люблю хвастаться, но у меня сейчас по деньгам вообще хорошо выходит. И по-моему, это идеально за 1–2 часа работы в день. Мне больше и не надо, от жизни все-таки кайфовать нужно, а не работать с 8 до 5. Жаль, что многие девчонки так не считают. Кто-то встает в 6 утра на работу. Кто-то просто не хочет напечатать пару предложений за деньги и предпочитает листать соцсети. Но мне и моим девочкам от этого только лучше, конкуренция-то не растет. Все сливки забираем мы и не паримся по поводу работы».



Обещают, что вкладывать ничего не нужно: «Я покажу тебе, что печатать, сколько и для кого, чтобы каждый месяц доход увеличивался. Денег не возьму». Однако деньги у вас, конечно, будут просить, но об этом позже.

