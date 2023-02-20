В соцсетях всё время попадается реклама с подработкой на Wildberries: заполняй карточки и получай деньги. Что будет, если перейти по ней?

«Приглашу в группу 5 трудяжек-девочек, которые будут вписывать по 2–3 строчки текста на Wildberries в карточки. Опыт не играет роли. Подработка». Возможно, вам, как и нашему корреспонденту, регулярно попадается такая реклама во «ВКонтакте». А что будет, если перейти по прикрепленным ссылкам? Прямо сразу работу дадут и прощай, офис? В этом мы решили разобраться наши пермские коллеги из 59.RU.
«Я покажу тебе, что печатать, сколько и для кого, чтобы каждый месяц доход увеличивался. Денег не возьму»
Вся такая реклама начинается примерно одинаково.
- «Возьмем три феечки в маленький коллектив на 1–2 часика, где нужно перепечатывать 2–3 предложения в тексте на Wildberries»;
- «Девчонки, кто готов позагружать 6–7 картинок товаров в час на Wildberries. За оплату. Опыт не надо»;
- «Девушки, нам срочно нужны ваши ручки! Некому заполнять карточки в наших магазинах на Wildberries. Без опыта, вложений и специального образования! Если у вас есть даже старенький компьютер и вы знаете функции «Копировать — вставить», вы уже нам подходите!»;
- «Девочки, кто хочет печатать текст в ВБ за деньги? Оплата прямо на карту. Работа на 1–2 часа в день»;
- «Встала утром, заполнила карточку товара — денежка на счет упала. Красота!»
В одних текстах делают упор на краткое перечисление обязанностей (сбор заказов, заполнение карточек товаров, анализ рынка), обширный рассказ о преимуществах (удаленная работа по несколько часов в день, обучение нюансам и достойная зарплата, а еще образование, возраст и опыт работы не имеют значения, и даже 10-летнего ребенка научить можно и он будет семью кормить). Другая реклама переходит со мной на «ты» и как будто осуждает за то, что я еще не зарабатываю на маркетплейсе.
«Не люблю хвастаться, но у меня сейчас по деньгам вообще хорошо выходит. И по-моему, это идеально за 1–2 часа работы в день. Мне больше и не надо, от жизни все-таки кайфовать нужно, а не работать с 8 до 5. Жаль, что многие девчонки так не считают. Кто-то встает в 6 утра на работу. Кто-то просто не хочет напечатать пару предложений за деньги и предпочитает листать соцсети. Но мне и моим девочкам от этого только лучше, конкуренция-то не растет. Все сливки забираем мы и не паримся по поводу работы».
Обещают, что вкладывать ничего не нужно: «Я покажу тебе, что печатать, сколько и для кого, чтобы каждый месяц доход увеличивался. Денег не возьму». Однако деньги у вас, конечно, будут просить, но об этом позже.
Что не так с прямыми эфирами?
Я выбрала четыре рекламы и перешла по ссылкам. После перехода по ссылке просят оставить свой номер телефона, почту, имя — зарегистрироваться. Потом начинается диалог в соцсети с сообществом, проводящим обучение или вас пригласят перейти на сайт с описанием мастер-класса или вебинара.
Две рекламы привели меня на четырехдневный марафон о работе менеджера маркетплейсов. Один из них состоял из трех видеоуроков длительностью 15–30 минут и финального, как заявляют, живого эфира. Каждый день вас просят выполнить небольшое домашнее задание: напишите ваше мнение о профессии менеджера маркетплейсов, зайдите на Wildberries и найдите три интересных для вас товара. Якобы только после выполнения этих заданий будет доступен следующий урок, однако мне отправляли видео, хоть я и не выполняла задания.
После перехода по двум другим рекламным ссылкам я записалась на двухчасовые уроки, которые, по сути, завлекали купить восьминедельные курсы.
Первым я посмотрела двухчасовой мастер-класс «Как получать от
Кстати, эфир начался секунда в секунду в запланированное время. Давайте будем честны, настоящий прямой эфир, скорее всего, был бы с задержкой. Но, конечно, могут быть и исключения. Чат эфира вел себя крайне неестественно. Как только видео началось, моментально появились сообщения от, как должны предполагать зрители, реальных людей с приветствиями, рассказами, из каких городов смотрят эфир. Хотя ведущая попросила написать, где живут зрители, только через три минуты. Надо сказать, что на обоих вебинарах ведущие активно просили писать что-то в чат: то ответить на вопрос «Почему вы здесь», то написать «хочу», если вы хотите зарабатывать от 50 тысяч рублей на удаленной работе. Видимо, чтобы зритель видел высокую активность в чате и думал, что эфир смотрит много людей.
«Мы можем хоть под пальмой сидеть, работать где хочется»
Ведущая мастер-класса начинает с того, что Wildberries — это место, в которое влюбляешься с первой недели обучения. Она рассказывает историю о том, как осталась без финансовой опоры после развода с мужем.
— Когда я была замужем, не работала от слова совсем, муж был против. Я думала, что он это делал для меня, а он специально, чтобы я никуда не делась. Потом поняла, что это был минус для меня, — рассказывает она.
Далее девушка говорит, что в браке сын привык к самому лучшему, на увлечения ребенка, кружки и детсад в месяц уходило 50 тысяч, и после развода она начала искать подработку. По ее словам, раньше она работала риелтором в регионе за 15 тысяч рублей по 40 часов в неделю. Тут же она сравнивает, что менеджер маркетплейсов работает в среднем по 3–4 часа в день и получает от 80 тысяч рублей, работая по 76 часов в месяц.
Второй мастер-класс мне показался каким-то агрессивным. Его вели уже две девушки, которые говорили о том, что сейчас большой спрос на менеджеров маркетплейсов, а их ученики находят работу еще до завершения курса.
— Мы можем хоть под пальмой сидеть, работать где хочется, — говорит девушка. — Почему до сих пор это делают не все, если так всё просто? У нас у всех страх, когда мы ощущаем, что кто-то сзади говорит: «Ты куда? Не ходи. У нас место теплое на работе, не надо. Родители говорят: «Ты должна работать на обычной работе, а как же пенсия?»
Как понятно из рекламы в соцсетях, она и эти видео ориентированы на женщин и особый акцент делается на детях.
— [Нужно зарабатывать,] чтобы в ресторане ребенок не боялся попросить лишний шарик мороженого. Я в детстве была зашоренная, всего боялась. А дети мои чувствуют себя свободно, не испытывают боязни перед ценами в ресторане, — говорит ведущая.
Ведущие просили подробно представить, на что зрители хотели бы потратить деньги. На автомобиль (с личным водителем или без него), на образование для детей или вообще сходить в спа-салон днем в понедельник, а не вечером в пятницу. Они говорили, что вкладываются в женщин, чтобы они могли «зарабатывать в кайф, не таскаясь на работу», и основная их миссия — помощь в самореализации женщин.
Для большей убедительности во время этих эфиров рассказывали истории женщин, которые, по словам ведущих, после обучения нашли поставщиков, вышли на доход от 50 тысяч рублей.
А что менеджер маркетплейсов должен делать-то? Как говорили девушки, он должен анализировать товар перед стартом на маркетплейсе, отвечать на вопросы поставщиков (на какой склад лучше везти поставку, какие фото подготовить для карточки товара и другие). На одном из эфиров провели мастер-класс по работе менеджера. Он состоял в просмотре карточек товаров на Wildberries с указанием, что в них не так: неподходящее фото, отсутствие видео и так далее. И затем зрителей просили сделать то же самое с другой карточкой. И еще один вариант интерактива: после краткого рассказа о том, как нужно упаковывать товар, зрителей просили написать, в чем нужно отправить украшения или пиджаки.
Сначала говорят, что «нужны ваши ручки», а потом предлагают курс за 70 тысяч
Оба вебинара сводились к предложению купить двухмесячный курс обучения по одному из трех тарифов. В одном случае это
На вопрос «почему так дорого», который возникает у зрителя после увиденных ценников, ведущие отвечали, что они обучают менеджеров полного цикла со стоимостью часа в три раза выше, чем у среднего специалиста после университета. Утверждается, что такой цены за пошаговую инструкцию и готовые инструменты на рынке просто нет.
— Вы приходите сюда, чтобы что-то поменять в своей жизни. Точно так же в 2020 году я смотрела такое обучение и очень сомневалась, но я рискнула и у меня получилось. Всё в ваших руках, — настаивает ведущая. — Я вам показала примеры. Вам нужно оказать одну консультацию, чтобы отбить рассрочку. Две консультации — и вы в плюсе. Не ждите до конца эфира, мест не останется.
«70 тысяч — чтобы заплатить себе за лучшую жизнь», — еще одна фраза, на которую мы обратили внимание. Ведущие пытаются убедить зрителя купить курс примером с мытьем посуды. Многие не любят этим заниматься, но что можно сделать, чтобы избавиться от этой обязанности? Купить посудомоечную машину, нанять горничную, переехать в гостиницу, перечисляет ведущая. «Вы готовы заплатить 80 тысяч один раз, чтобы больше никогда не прикасаться к посуде?» — спрашивают на видео.
— Это сейчас самая крутая ниша, там есть рост, все покупают там, даже бабушки. Если вы хотите начать зарабатывать сами, то давно пришло время, чтобы осознать, что бесплатно никто за вас ничего делать не будет, — объясняет другая ведущая, почему курсы столько стоят. — Мы предлагаем наш многолетний опыт. Программа прошла госаккредитацию. <...> Хватит ждать, что вам кто-то что-то сделает бесплатно. Вы понимаете, что это вам нужно. Это ваша жизнь, а не дяди-Васина. Потому что это, блин, мне надо, потому что я сейчас себе дохрена чего не позволяю.
Еще до окончания вебинаров мне начинали звонить менеджеры, спрашивали: «Когда я хочу начать зарабатывать». И эти звонки продолжались еще пару дней. Один молодой человек, например, спрашивал, работаю ли я сейчас и сколько свободного времени в день у меня есть. После моего ответа, что, допустим, у меня есть два свободных часа в день, он сказал следующее:
— 1–2 часа работы в день и прибавка 30–40 тысяч. Разве вам это не откликается? — спросил звонивший.
После этого я решила сказать, что курсы дорогие и столько денег у меня нет. Тогда мне предложили купить их в рассрочку.
— Разве вы не хотите себе сделать подарок на 8 Марта? Меня год уговаривали тоже, и я жалею, что сразу не пошел. У меня 40 минут консультации стоят 3500 рублей, — убеждал он.
Когда я сказала, что подумаю, он продолжал уговаривать: не боюсь ли я, что «потом придется платить больше»? В итоге мне присылали информацию о курсах в WhatsApp.
Ранее мы рассказывали о бизнесмене Аязе Шабутдинове из Куеды Пермского края, который в «Like Центре» учит желающих разбогатеть. Мы подробно разбирались в его биографии и посмотрели, о чем говорят на его курсах.