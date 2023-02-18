Насколько ты новосибирец? Пройдите тест на знание местных слов (и хватит искать откоряки)

В 2021 году «Яндекс» подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Всего аналитики исследовали 15 миллионов публикаций, 217 миллионов комментариев и 11 миллиардов словоупотреблений. Результаты нас удивили! Например, для Новосибирска характерны уже известные «мультифора» (файлик), «однёшка» (однокомнатная квартира), «дикошарый» (диковатый), «фотать» (фотографировать) и «огребаться» (пострадать, быть наказанным). Но кроме них исследователи упоминают и менее знакомые слова: «прилада», «еслив», «откоряка», «гаманок», а также выражение «на божничку». А вы знаете значения этих слов и выражений? Мы решили вспомнить.