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Насколько ты новосибирец? Пройдите тест на знание местных слов (и хватит искать откоряки)

Здесь не только мультифора, Виктория и тамбур — всё гораздо интереснее

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Некоторые слова характерны сразу для нескольких регионов. Чаще всего это регионы-соседи

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В 2021 году «Яндекс» подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Всего аналитики исследовали 15 миллионов публикаций, 217 миллионов комментариев и 11 миллиардов словоупотреблений. Результаты нас удивили! Например, для Новосибирска характерны уже известные «мультифора» (файлик), «однёшка» (однокомнатная квартира), «дикошарый» (диковатый), «фотать» (фотографировать) и «огребаться» (пострадать, быть наказанным). Но кроме них исследователи упоминают и менее знакомые слова: «прилада», «еслив», «откоряка», «гаманок», а также выражение «на божничку». А вы знаете значения этих слов и выражений? Мы решили вспомнить.

«Яндекс» опубликовал не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, которые можно скачать здесь. Это сделано для того, чтобы студенты-лингвисты могли опираться на них в своих учебных работах.

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