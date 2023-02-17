Коммунальный мост сковала большая пробка — чтобы попасть на правый берег, придется постоять

Утром 17 февраля на Октябрьском мосту Новосибирска образовалась большая автомобильная пробка. Затор протянулся по всей переправе в направлении с левого берега на правый.
Сервис 2Gis отображает загруженность городских дорог на уровне
Большие трудности сегодня также испытывают жители МЖК и Плющихинского жилмассива. Чтобы выбраться на Гусинобродское шоссе, им тоже придется потерять немало времени в пробке.
Движение по Татьяны Снежиной и далее по Волочаевской осложняют припаркованные на правой полосе автомобили — в первом случае это фура, во втором — седан, в котором замечен спящий водитель.
По утрам Новосибирск стабильно встает в пробки. Одна из проблемных — улица Большевистская. Недавно на ней образовался автомобильный затор длиной