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Коммунальный мост сковала большая пробка — чтобы попасть на правый берег, придется постоять

Автомобильный затор протянулся даже по проспекту Маркса

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Утро начинается не с кофе

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Утром 17 февраля на Октябрьском мосту Новосибирска образовалась большая автомобильная пробка. Затор протянулся по всей переправе в направлении с левого берега на правый.

Сервис 2Gis отображает загруженность городских дорог на уровне 6 баллов. Программа не отображает причин для возникновения пробки: информации о дорожных работах и ДТП нет.

Пробка на Коммунальном мосту

Пробка на Коммунальном мосту

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Большие трудности сегодня также испытывают жители МЖК и Плющихинского жилмассива. Чтобы выбраться на Гусинобродское шоссе, им тоже придется потерять немало времени в пробке.

Движение по Татьяны Снежиной и далее по Волочаевской осложняют припаркованные на правой полосе автомобили — в первом случае это фура, во втором — седан, в котором замечен спящий водитель.

Пробка на выезде с МЖК

Пробка на выезде с МЖК

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По утрам Новосибирск стабильно встает в пробки. Одна из проблемных — улица Большевистская. Недавно на ней образовался автомобильный затор длиной 7 км.

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