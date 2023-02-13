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«Стою уже 40 минут»: из-за сломанного светофора растянулась пробка на Кирова и Октябрьской магистрали

Жители жалуются, что на месте нет регулировщика

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Пробка образовалась в центре города

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В Новосибирске на улицах Кирова и Октябрьская магистраль образовался затор. Водители стоят в пробке по 40 минут, при этом обычное время проезда — примерно 10 минут.

— Обычно небольшой затор до 9 утра. В 9 уже свободно. Дорога занимает от заксобрания до Красного проспекта минут 7–10. Сегодня стою уже 40, — объяснил читатель НГС.

Не работает светофор на перекрестке улиц Октябрьская магистраль и Серебренниковская

Не работает светофор на перекрестке улиц Октябрьская магистраль и Серебренниковская

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Общая обстановка в городе оценивается в 6 баллов

Общая обстановка в городе оценивается в 6 баллов

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Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что не работает светофор, при этом сотрудников ГИБДД, которые бы регулировали движение, — нет.

— Не работает светофор, все едут, кому как нравится. Зато ГИБДД возле мэрии отдыхает, — написала Светлана Петенева.

Утром на дорогах собрались 7-балльные пробки из 10.

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