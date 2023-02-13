«Стою уже 40 минут»: из-за сломанного светофора растянулась пробка на Кирова и Октябрьской магистрали

В Новосибирске на улицах Кирова и Октябрьская магистраль образовался затор. Водители стоят в пробке по 40 минут, при этом обычное время проезда — примерно 10 минут.
— Обычно небольшой затор до 9 утра. В 9 уже свободно. Дорога занимает от заксобрания до Красного проспекта минут 7–10. Сегодня стою уже 40, — объяснил читатель НГС.
Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что не работает светофор, при этом сотрудников ГИБДД, которые бы регулировали движение, — нет.
— Не работает светофор, все едут, кому как нравится. Зато ГИБДД возле мэрии отдыхает, — написала Светлана Петенева.
Утром на дорогах собрались 7-балльные пробки из 10.