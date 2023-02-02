17-летняя сибирячка получила 55 тысяч за работу флористом: без прокуратуры ей не хотели платить деньги

17-летняя жительница Новосибирска через прокуратуру добилась зарплаты от работодателя. Девушке выплатили 55 тысяч рублей за работу флористом.
Как рассказали в областной прокуратуре, летом 2022 года девушка устроилась в цветочный магазин флористом. При этом работодатель не заключил с ней трудовой договор, а после не выплатил зарплату. Девушка обратилась в прокуратуру.
— Прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 55 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве.
Исковые требования удовлетворили.
В 2020 году прокуратура Новосибирской области обязала Минздрав выплатить полмиллиона рублей заведующему фельдшерско-акушерским пунктом «Линевской центральной районной больницы».