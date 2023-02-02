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17-летняя сибирячка получила 55 тысяч за работу флористом: без прокуратуры ей не хотели платить деньги

Девушка работала в цветочном салоне без трудового договора

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Работодатель не заключил с несовершеннолетней трудовой договор

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17-летняя жительница Новосибирска через прокуратуру добилась зарплаты от работодателя. Девушке выплатили 55 тысяч рублей за работу флористом.

Как рассказали в областной прокуратуре, летом 2022 года девушка устроилась в цветочный магазин флористом. При этом работодатель не заключил с ней трудовой договор, а после не выплатил зарплату. Девушка обратилась в прокуратуру.

— Прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 55 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве.

Исковые требования удовлетворили.

В 2020 году прокуратура Новосибирской области обязала Минздрав выплатить полмиллиона рублей заведующему фельдшерско-акушерским пунктом «Линевской центральной районной больницы».

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