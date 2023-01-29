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Спецоперация на Украине

В Татарском районе Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации

Прощание состоится завтра, 30 января

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Церемония прощания пройдет с 10:00 до 12:00

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Завтра, 30 января, в Татарском муниципальном районе Новосибирской области простятся с Андреем Коренновым. Он погиб в зоне СВО. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации района.

Как сообщили на сайте администрации, прощание с погибшим состоится завтра, 30 января, церемония пройдет с 10:00 до 12:00, траурный митинг в 12:00 в РДК «Родина» (г. Татарск, ул. Ленина, 94).

— 30 января состоится прощание с Коренновым Андреем Анатольевичем, погибшим при выполнении задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины, — говорится в сообщении.

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