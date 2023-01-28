Вызвали трактор: две скорые и автомобиль полиции застряли в снегу на спуске Ногина

— Приехала скорая на вызов и застряла. К ней выдвинулся еще один автомобиль скорой помощи для того, чтобы вытащить первый, но тоже увяз, — рассказал Евгений. —Мы все улицы пытались почистить, ничего не вышло. Потом приехала машина полиции и застряла. Ей снег по бампер.