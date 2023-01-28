Вызвали трактор: две скорые и автомобиль полиции застряли в снегу на спуске Ногина

Вечером 28 января во время снегопада в Новосибирске застряли две машины скорой помощи и автомобиль полиции. Как сообщил НГС читатель Евгений, инцидент произошел на улице спуск Ногина в Железнодорожном районе Новосибирска.
— Приехала скорая на вызов и застряла. К ней выдвинулся еще один автомобиль скорой помощи для того, чтобы вытащить первый, но тоже увяз, — рассказал Евгений. —Мы все улицы пытались почистить, ничего не вышло. Потом приехала машина полиции и застряла. Ей снег по бампер.
Информацию о происшествии НГС подтвердил врач, который находился в одной из машин скорой помощи. Он сообщил, что автомобиль приехал на вызов к больному ребенку.
— Ребенку стало плохо. Мы приехали и застряли, за нами приехала другая машина, но и она увязла. Полиция, видимо, тоже на вызов приехала. Застряла, — сообщил медицинский работник НГС.
Врач уточнил, что медицинские специалисты пешком дошли до дома, где находился больной ребенок. Доехать до пациента на автомобиле врачи не смогли из-за того, что дорогу завалило снегом. Как сообщил НГС специалист, после происшествия на место событий вызвали трактор, чтобы тот вытащил из снега застрявшие машины.
— Вызвали трактор, но он тоже застрял, кажется. Стоит и буксует, — сказал специалист.
Новосибирск накрыл сильнейший снегопад утром 28 января. НГС следит за непогодой в городе в онлайн-трансляции.