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Авиакомпания S7 Airlines получила штраф за неудобную гостиницу для пассажира на коляске

Новосибирская транспортная прокуратура обратила внимание на инцидент во время стыковочного рейса

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Штраф для авиакомпании составил 30 тысяч рублей

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По инициативе новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) назначили штраф в 30 тысяч рублей. Компания не предоставила пассажиру с ограниченными возможностями здоровья подходящую гостиницу.

— В августе 2022 года в период ожидания стыковочного рейса авиакомпании «Сибирь» пассажиру-колясочнику предоставлены гостиничные услуги, не отвечающие требованиям закона о социальной защите инвалидов, — рассказали в новосибирской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в прокуратуре, номер в гостинице не подходил для человека с ОВЗ. В частности не была оборудована туалетная комната, неудобно располагалась мебель.

Транспортный прокурор вынес представление гендиректору «Сибири». Авиакомпанию также привлекли по ч. 2 ст. 14.4 КоАПРФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно) и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Летом 2019 года прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за невыносимую жару на борту самолета. Температура достигала 40 градусов. Инцидент произошел в декабре 2018 года на рейсе Новосибирск — Екатеринбург.

Пассажиры самолета Embraer 170 компании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург столкнулись с проблемами: вылет задержали на 30 минут, а в салоне было душно и жарко. На борту самолета также летела группа «Чайф».

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S7 AirlinesТранспортная прокуратураАвиакомпания Сибирь
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