Урок от Сударя. Как раненный на Украине летчик учит детей патриотизму

Вопрос Сергея Александровича связан с тем, что перед тем, как дозвониться до директора школы, «Фонтанка» спросила и у районной администрации. Там не сразу поняли, про какого Сударя идет речь, и попросили время на подготовку ответа. Последующий разговор с Дресвянским внес ясность, зачем оно — время — потребовалось.



— У меня такое впечатление, как будто люди, которые против того, что делает наше государство по освобождению российских территорий, пытаются вставлять палки в колеса той работе, которой сегодня занимается патриотическая школа. Мне обидно было перед ветераном (имеется в виду Сударь. — Прим. ред.), потому что все данные его пришлось передавать в администрацию, человек не заслужил такого отношения. Я тоже прошел горячие точки и знаю, что это такое.

