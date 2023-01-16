«Есть информация о новой волне мобилизации». Как россиянам предлагают откупиться от службы и сколько это стоит

2. Стараются ограничить время принятия решения, торопят.

Здесь пишет, что уже есть информация о второй волне призыва, что надо что-то делать.

3. Стараются ограничить возможность проверить информацию.

Например, если это звонок, стараются заставить вас принять решение и всё сделать во время разговора. В переписке она не дает ссылки, а отсылает самостоятельно посмотреть в поисковике. И, конечно, никакой конкретики, никаких гарантий. И в данном случае это очень удобно, потому что действия незаконные.

4. Разговаривают уверенно, как бы с чувством собственного достоинства.

У них уже готова информация, которую сложно проверить не специалисту. А то что сложно, человек обычно предпочитает не делать. Заготовлены ответы на вопросы, но тоже туманные.

5. Раздражаются, если задают дополнительные вопросы и высказывают сомнения.