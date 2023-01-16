«Есть информация о новой волне мобилизации». Как россиянам предлагают откупиться от службы и сколько это стоит

В любое непростое время активизируются мошенники. Если во времена коронавируса активно продавали сертификаты о вакцинации, то в спецоперацию активизировались продавцы «белых билетов». Через интернет-чаты они предлагают мужчинам гарантированно освободиться от мобилизации.
Наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили с одним из таких продавцов. Рассказываем, как и за сколько предлагают получить освобождение от службы.
Белый военный билет — это устойчивое выражение. Под ним подразумевается классический военный билет, в котором стоит категория «В» (ограничено годен) или «Д» (не годен).
«Есть информация о новой волне мобилизации»
Свои услуги Мария, по крайней мере, это имя написано в ее аккаунте в Telegram, начала рекламировать в чатах. Она написала так: «Помогу решить вопрос с мобилизацией. Всем мира и хорошего настроения». На фото — молодая девушка приятной внешности.
Я написала Марии в личные сообщения, и там девушка начала подробнее описывать свое предложение. Она рассказала, что есть два варианта: выехать в другую страну на правах студента за 70 тысяч или сделать белый билет за 20 тысяч. Она уточнила, что будет делать акцент на заболеваниях, которых у вас может не быть. Мария попросила назвать возраст того, кому нужно воспользоваться услугой, город проживания и год прохождения службы. Больше никакие данные ей не понадобились. После она рассказала, какие медучреждения будут заниматься оформлением документов в случае выбора второго варианта.
Позже мы попросили дать какие-то гарантии, что нас не обманут после перевода денег. На что девушка отправила номер карты и уточнила, что мошенники никогда не дают свои данные. А она дала и даже написала свои имя и фамилию. После Мария написала неожиданный прогноз о сроке начала новой мобилизации.
Дальше был долгий разговор о том, как посмотреть шаблон документа. Но вместо этого Мария говорила, что не будет так рисковать и отправлять бумаги. Девушка посоветовала найти всё самим в открытом доступе. Она уточнила, что уже четыре человека из Тюмени воспользовались ее услугами. Контакты одного из них она даже передала мне. Мужчина представился фельдшером и сказал, что объяснять ничего не будет. Но уточнил — документы сделаны безупречно.
Владельцам фиктивных документов грозит уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Как понять, что вами манипулируют?
Тюменский психолог Елена Поневаж полностью прочитала наш диалог с мошенницей. Специалист отметила моменты, которые позволяют сделать вывод о том, что собеседница пытается манипулировать. Вот какие выводы она сделала:
1. Мошенники играют на эмоциях: страх, отчаяние.
В нашем случае сама ситуация вызывает эти чувства — вы боитесь потерять близкого человека. И она добавляет, что он идет умирать ни за что. Подчеркивает, что якобы армия ничем не обеспечивает, чтобы усилить эти чувства.
2. Стараются ограничить время принятия решения, торопят.
Здесь пишет, что уже есть информация о второй волне призыва, что надо что-то делать.
3. Стараются ограничить возможность проверить информацию.
Например, если это звонок, стараются заставить вас принять решение и всё сделать во время разговора. В переписке она не дает ссылки, а отсылает самостоятельно посмотреть в поисковике. И, конечно, никакой конкретики, никаких гарантий. И в данном случае это очень удобно, потому что действия незаконные.
4. Разговаривают уверенно, как бы с чувством собственного достоинства.
У них уже готова информация, которую сложно проверить не специалисту. А то что сложно, человек обычно предпочитает не делать. Заготовлены ответы на вопросы, но тоже туманные.
5. Раздражаются, если задают дополнительные вопросы и высказывают сомнения.
Мошенники могут обвинить и даже нагрубить. Люди часто склонны пасовать перед теми, кто уверен, и действительно чувствовать вину, когда их обвиняют.
Итак, что мы имеем:
— Вы напуганы. У вас появилось ощущение, что может произойти что-то ужасное, что именно сейчас момент, когда должны принять решение. Создается впечатление, что от этого решения зависит ваше благополучие. Тревога и срочность мешают нам мыслить здраво, взвешенно. Человек уверенно говорит, что если мы ему заплатим — всё будет хорошо, а если нет — всё будет плохо. И если мы продолжаем сомневаться, человек злится, но при этом отвечает, держит контакт, — сделала вывод Елена Поневаж.
«Преступление не раскроется никогда»
По мнению юриста Юрия Лаврова, шанс раскрыть такое преступление невелик. Он говорит, что часто деньги с российской карты переводят за границу, где они бесследно исчезают.
— Это преступление не раскроется никогда. Как правило, как бы то ни было банально, деньги уходят в ту юрисдикцию, в которой у России нет воздействия: это Украина, Польша. Те страны, которые с нами не дружат в военном смысле, в политическом, в правоохранительном. Никакие вопросы там не рассматриваются, чтобы установить виновных, сопутствовать этому, помочь. Если деньги ушли, почти 100% ничего с этим не сделать.
Он предлагает посмотреть на дело с другой стороны.
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— Если есть достаточное количество информации о лице, с которым они взаимодействовали, можно подать иск в суд и взыскать неосновательное обогащение в суде. Но я сильно сомневаюсь, что установят организацию, которая этим занималась. Либо через правоохранительные каналы на этапе доследственной проверки дадут ответ и скажут, кто это был и звонил, к какому лицу деньги ушли. То есть потенциально судебный процесс выиграть можно и по судебному акту вернуть деньги. Но тут встает другой вопрос: если ответчик другой юрисдикции, вероятность того, что из Польши деньги вернутся, нулевая, — рассказал Юрий Лавров, юрист.
Он отметил, что любой способ уклониться от мобилизации считается незаконным.
— В ситуации, когда у человека уже есть повестка и он должен был явиться в военкомат и не явился, совокупность всех этих действий может повлечь за собой уголовные последствия, — рассказал специалист.