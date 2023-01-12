«Он кричит: "Этот дом мой!"» Девушка-инвалид сражается за красивый коттедж: его отбирает земельный король из Сибири

Сейчас на дом и участок претендует известный в Красноярске бизнесмен Евгений Генералов. Еще в 2015 году он стал обладателем минимум 300 земельных участков общей площадью около 52 гектаров . На картах и в документах они были обозначены в качестве дорог. Известно, что когда поселок Нанжуль-Солнечный только начал формироваться на землях Генералова (как раз в 2015 году ), то из дорог общего пользования бизнесмен внезапно решил сделать участки для нового строительства.

Как именно у девушки отбирают дом — смотрите в видеосюжете чуть выше или читайте подробный разбор этого конфликта от наших коллег.