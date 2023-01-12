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«Он кричит: "Этот дом мой!"» Девушка-инвалид сражается за красивый коттедж: его отбирает земельный король из Сибири

Валентине Райковой устроили невыносимую жизнь, чтобы она отказалась от своей недвижимости

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Свою историю Валентина рассказала на видео

Видео: NGS24.RU

Владелица небольшого дома в коттеджном поселке Валентина Райкова утверждает, что красноярский бизнесмен методами из 90-х пытается отобрать у нее недвижимость.

— Пришел вместе с бородатым охранником и с ходу начал кричать на меня: «Подписывай отказ от дома! Этот дом мой! Вы еще не понимаете, какой ящик Пандоры открыли, — рассказывает девушка.

Эта история прямо сейчас разворачивается в поселке Нанжуль-Солнечный под Красноярском — наши коллеги из NGS24.RU показали на видео дом и участок, за которые отчаянно сражаются девушка-инвалид и местный земельный король. Смотрите видеосюжет чуть выше.

Первые трудности, по словам Валентины Райковой, начались еще на этапе покупки коттеджа. Первоначальный владелец участка земли Сергей Дробышев продал его женщине по имени Татьяна Борисова. Она оформила участок в собственность, но расплатилась не полностью, и земля осталась в залоге у Дробышева. В этой ситуации Райковы согласились на сделку. Они закрывают долг Борисовой перед Дробышевым, через суд устанавливают правопреемственность на землю и после оформляют территорию и дом на себя через Росреестр. Только когда коттедж уже был достроен, начались необъяснимые вещи.

Сейчас на дом и участок претендует известный в Красноярске бизнесмен Евгений Генералов. Еще в 2015 году он стал обладателем минимум 300 земельных участков общей площадью около 52 гектаров. На картах и в документах они были обозначены в качестве дорог. Известно, что когда поселок Нанжуль-Солнечный только начал формироваться на землях Генералова (как раз в 2015 году), то из дорог общего пользования бизнесмен внезапно решил сделать участки для нового строительства.

Как именно у девушки отбирают дом — смотрите в видеосюжете чуть выше или читайте подробный разбор этого конфликта от наших коллег.

Нанжуль-СолнечныйСолнечныйЕвгений Генералов
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