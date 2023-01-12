«Он кричит: "Этот дом мой!"» Девушка-инвалид сражается за красивый коттедж: его отбирает земельный король из Сибири

Владелица небольшого дома в коттеджном поселке Валентина Райкова утверждает, что красноярский бизнесмен методами из 90-х пытается отобрать у нее недвижимость.
— Пришел вместе с бородатым охранником и с ходу начал кричать на меня: «Подписывай отказ от дома! Этот дом мой! Вы еще не понимаете, какой ящик Пандоры открыли, — рассказывает девушка.
Эта история прямо сейчас разворачивается в поселке Нанжуль-Солнечный под Красноярском — наши коллеги из NGS24.RU показали на видео дом и участок, за которые отчаянно сражаются девушка-инвалид и местный земельный король. Смотрите видеосюжет чуть выше.
Первые трудности, по словам Валентины Райковой, начались еще на этапе покупки коттеджа. Первоначальный владелец участка земли Сергей Дробышев продал его женщине по имени Татьяна Борисова. Она оформила участок в собственность, но расплатилась не полностью, и земля осталась в залоге у Дробышева. В этой ситуации Райковы согласились на сделку. Они закрывают долг Борисовой перед Дробышевым, через суд устанавливают правопреемственность на землю и после оформляют территорию и дом на себя через Росреестр. Только когда коттедж уже был достроен, начались необъяснимые вещи.
Сейчас на дом и участок претендует известный в Красноярске бизнесмен Евгений Генералов. Еще в
Как именно у девушки отбирают дом — смотрите в видеосюжете чуть выше или читайте подробный разбор этого конфликта от наших коллег.