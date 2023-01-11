Ушел из жизни известный новосибирский художник Вениамин Чебанов

На 98-м году жизни скончался известный художник-баталист, участник Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов. Он является почетным жителем Новосибирска.
О смерти художника сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем официальном телеграм-канале.
— Вениамин Карпович навсегда останется с нами в бессмертных картинах, увековечивших жизнь и подвиг поколения героев-сибиряков. Искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами, — написал Анатолий Локоть.
Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года, в 1935 году его семья переехала в Новосибирск. Чебанов учился в пехотном училище, в 1944 году отправился на фронт. В боях был контужен, тяжело ранен. После возвращения в мирную жизнь он посвятил себя художественному творчеству.
Через картины художник рассказывает о цене победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его работы находятся во многих музеях нашей страны и в частных собраниях в Польше, Германии, Франции, США, Китае и Финляндии.
— Образы героев своих картин Вениамин Карпович черпал в памяти. Пройдя непростой путь командира взвода, он сохранил верность своему призванию и всю жизнь сражался за Родину, — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Отметим, в 2019 году на «Народной премии НГС» Анатолий Локоть отдал Вениамину Чебанову победу в номинации «Гордость города». Подробнее о художнике — в материале НГС.