Как на самом деле живет знаменитый сибирский попрошайка Виктор (у него есть депозит и банковская карта)

— Я мечтаю, чтобы у меня был свой угол. Хочу купить участок и домик на набережной. Люди говорили, что там есть недорогое старое жилье. Я уже даже начал копить в прошлом году. Положил 20 тысяч рублей под проценты. А потом позвонила знакомая и попросила занять эту сумму. Я ей начал объяснять, что потеряю проценты. Но она говорила, что больше не у кого попросить. Я закрыл счет и отдал ей деньги. Уже год прошел, до сих пор не вернула, — вспоминает Виктор.