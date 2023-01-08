Как на самом деле живет знаменитый сибирский попрошайка Виктор (у него есть депозит и банковская карта)

Виктора Романенко знают многие красноярцы — местные жители, которые часто бывают в центре города, видят его практически каждый день. Общительный парень и его черный лабрадор сидят на самых оживленных перекрестках и ненавязчиво просят милостыню.
В отличие от большинства профессиональных нищих, Виктор совсем не асоциален. Он почти не употребляет алкоголь, снимает однокомнатную квартиру и пытается скопить денег на собственное жилье. Парень не умеет писать, читает только по слогам, зато преуспел в финансовой грамотности. Он открыл депозитный счет в банке, а ежедневный «заработок» переводит на карту.
Наши коллеги из NGS24.RU побывали в гостях у Виктора Романенко. В каких условиях и где на самом деле живет известный попрошайка? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Я мечтаю, чтобы у меня был свой угол. Хочу купить участок и домик на набережной. Люди говорили, что там есть недорогое старое жилье. Я уже даже начал копить в прошлом году. Положил 20 тысяч рублей под проценты. А потом позвонила знакомая и попросила занять эту сумму. Я ей начал объяснять, что потеряю проценты. Но она говорила, что больше не у кого попросить. Я закрыл счет и отдал ей деньги. Уже год прошел, до сих пор не вернула, — вспоминает Виктор.
О своих скитаниях по заброшенным домам, зимовке в шалаше, ежедневном заработке и семейной драме Виктор рассказал журналистам прямо и откровенно. Большое интервью с необычным попрошайкой, у которого есть чему поучиться, читайте здесь.