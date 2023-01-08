«Плачут только домашние мальчики»: история мобилизованного, которого вернули домой после первого марш-броска

— Нас сделали девятой ротой третьего батальона. Офицеры появились только дня через четыре. Мы были предоставлены сами себе, но у нас были старшие, — говорит уфимец.

После мобилизованных отправили на стартовый полигон. Кто-то жил в палатках, но Дмитрию и его сослуживцам повезло. Он говорит, что командиры смогли выбить для роты нормальное помещение. В роте 120 солдат — 4 взвода по 30 человек. Дмитрия назначили водителем роты.

Четкого расписания и ночных стрельб, по словам уфимца, у него не было. Мобилизованный считает, что это потому, что их отправили первыми, но заверяет, что сейчас солдат готовят по полной программе.