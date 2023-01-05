Днем до минус 37 градусов: появился прогноз на первую рабочую неделю 2023 года

На Новосибирск идут сильные морозы. Холода устоятся на территории региона уже на первой рабочей неделе января, но через некоторое время ослабнут. Редакция НГС проанализировала данные трех погодных сервисов.
В Gismeteo дают умеренный прогноз: резкий перепад температур новосибирцы ощутят уже 9 января — от минус 1 градуса ночью до минус 20 градусов днем. Морозы устоятся в пределах минус
Большую часть месяца будет облачно с осадками. Иногда (например, 14 января) Новосибирск будут накрывать сильные снегопады.
Сервис «Яндекс.Погода» подтверждает прогноз относительно резкого перепада температур 9 января, но в целом дает более суровый прогноз. Через пару дней столбики термометров опустятся до минус 34 градусов ночью. Морозная погода продержится неделю, а затем уступит место относительному потеплению.
При этом сервис обещает меньше снега, чем Gismeteo: умеренные снегопады ожидаются только несколько дней в середине месяца.
Наконец, погодный сервис World-Weather пугает новосибирцев экстремально низкими температурами в январе. По данным сервиса, днем 14 января столбики термометров опустятся до минус 37 градусов.
При этом ожидается практически бесснежный январь с потеплением до минус 14 градусов к концу месяца.
Сегодня в Новосибирске целый день идет снег, что существенно осложняет дорожную обстановку: видимость на дорогах снижена, на проезжих частях гололед и снежные переметы.