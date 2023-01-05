Днем до минус 37 градусов: появился прогноз на первую рабочую неделю 2023 года

В Gismeteo дают умеренный прогноз: резкий перепад температур новосибирцы ощутят уже 9 января — от минус 1 градуса ночью до минус 20 градусов днем. Морозы устоятся в пределах минус 25–27 градусов и постепенно станут ослабевать к концу месяца. Однако в последние дни января в Новосибирск придет очередная волна холода: до минус 33 градусов ночью.