На украшение Новосибирска к Новому году потратили 150 млн рублей

На украшения Новосибирска к Новому году в этом году потратили 150 миллионов рублей. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Украшения для оформления города закупили еще в прошлом году. На эти цели из бюджета области была выделена субсидия. Украшали город именно приобретенными иллюминациями, в аренду оформление не брали, — пояснила Терешкова.
По словам вице-мэра, эта закупка иллюминаций оказалась самой большой за всё время.
Ранее фотокорреспондент НГС посетил парк рядом с новым ЛДС и на фото запечатлел, как украсили территорию.