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На украшение Новосибирска к Новому году потратили 150 млн рублей

На приобретение иллюминаций выделили субсидию из областного бюджета

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Закупка иллюминаций оказалась самой большой за всё время

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На украшения Новосибирска к Новому году в этом году потратили 150 миллионов рублей. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Украшения для оформления города закупили еще в прошлом году. На эти цели из бюджета области была выделена субсидия. Украшали город именно приобретенными иллюминациями, в аренду оформление не брали, — пояснила Терешкова.

По словам вице-мэра, эта закупка иллюминаций оказалась самой большой за всё время.

Ранее фотокорреспондент НГС посетил парк рядом с новым ЛДС и на фото запечатлел, как украсили территорию.

НовосибирскИллюминация
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