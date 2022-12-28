На Фабричной подсвечивают огромный ледяной столб — смотрим, как по нему карабкаются альпинисты

«Ледовая грань» расположена во дворе, со стороны улицы Фабричной ее не видно. Еще одну интересную новинку — парк рядом с недостроенным ЛДС на берегу Оби — можно увидеть, если приехать на место. Наш фотокорреспондент, впрочем, уже сделал оттуда подробный фоторепортаж.