На Фабричной подсвечивают огромный ледяной столб — смотрим, как по нему карабкаются альпинисты

В Новосибирске во дворах на Фабричной, 2 появился огромный ледовый столб — тренажер для альпинистов «Ледовая грань». Корреспондент НГС стал свидетелем тренировок спортсменов: в темноте столб подсвечивается.
Тренажер сделали на основе деревянного скалодрома, который начал работать осенью. Он представлял собой обшитую деревом башню высотой 16 метров. Для того чтобы расширить возможности этого тренажера, было решено превратить деревянные стены в ледяные.
Как рассказала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, проект называется «Ледовая грань», он стал победителем конкурса «Спорт для всех — 2022» программы «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина.
Как убедился корреспондент НГС, на «Ледовой грани» уже идут зимние тренировки. Спортсмены на страховочном тросе поднимаются по отвесному ледяному склону при помощи «кошек» на ногах и металлических крюков. Путь наверх занимает около одной минуты.
«Ледовая грань» расположена во дворе, со стороны улицы Фабричной ее не видно. Еще одну интересную новинку — парк рядом с недостроенным ЛДС на берегу Оби — можно увидеть, если приехать на место. Наш фотокорреспондент, впрочем, уже сделал оттуда подробный фоторепортаж.