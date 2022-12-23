Границы Бердска решили расширить — новые земли купят под кладбище

На сессии совета депутатов города Бердска
— Депутатский корпус поддержал такую инициативу. Отмечу, что вопрос окончательно не решен — для этого потребуется согласие наших коллег из Искитимского и Совхозного сельсовета. Если они нас поддержат, мы включим участок под кладбище в границы Бердска и выкупим его. Предварительно собственник участка дал добро, — пояснил Есиков.
Бердское городское кладбище занимает территорию
По оценкам Дмитрия Есикова, вся процедура займет около двух лет.
Два года назад после сброса воды Обское море оголило бывшее поселение Старого Бердска. Тогда на берегу водохранилища можно было увидеть надгробный памятник статского советника Николая Ларионова, смотрите фото.