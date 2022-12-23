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Тема дняГраницы Бердска решили расширить
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Границы Бердска решили расширить — новые земли купят под кладбище

Администрация города ждет согласие на продажу земель от соседних сельсоветов

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Дмитрий Есиков презентовал инициативу на сессии депутатов

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На сессии совета депутатов города Бердска 22 декабря поддержана инициатива по изменению границ округа Бердска для приобретения земельного участка в 22 га на территории Совхозного сельсовета Искитимского района. Он нужен для нового кладбища, сообщил НГС начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков.

— Депутатский корпус поддержал такую инициативу. Отмечу, что вопрос окончательно не решен — для этого потребуется согласие наших коллег из Искитимского и Совхозного сельсовета. Если они нас поддержат, мы включим участок под кладбище в границы Бердска и выкупим его. Предварительно собственник участка дал добро, — пояснил Есиков.

Бердское городское кладбище занимает территорию 54 га. Оно существует уже более 50 лет. Участок, который собираются выкупать депутаты, примыкает к нему. Таким образом, если вопрос будет решен положительно, действующее кладбище будет расширено.

По оценкам Дмитрия Есикова, вся процедура займет около двух лет.

Два года назад после сброса воды Обское море оголило бывшее поселение Старого Бердска. Тогда на берегу водохранилища можно было увидеть надгробный памятник статского советника Николая Ларионова, смотрите фото.

БердскКладбищеРасширение границ
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