«Чувствуете запах? А я тут всю жизнь живу». Как ветеранов боевых действий выселяют из бараков на улицу

— У нас трое призваны по мобилизации. Одной рукой их забирают, а другой — выселяют. Это грустно, если бы не было так смешно, — размышляет другой обитатель барака, Иван Кунаков. Местные негодуют: «Как переселять, то никакой конкретики, а как жильцам дома повестки выдавать — так пожалуйста».



Над головой у Ивана виднеется огромная дыра в потолке, а снизу стоят разноцветные тазики для воды.



— Чувствуете, запах в носу остался? Баней пахнет. А я тут всю жизнь живу.

Вся квартира — скромная даже по меркам соседних — пропахла запрелой мокрой древесиной. Но беспорядка там нет. Кое-где отошли обои, где-то их следов совсем не осталось. Около окна стоят несколько икон, а рядом — небольшой телевизор. Основную часть комнаты занимает советский сервант с хрусталем и кровать. Иван говорит, что не первый год живет с дырой в потолке, но подниматься на крышу и заделывать ее — просто страшно. В этом году ему исполняется 62 года.