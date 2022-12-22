«Почему стоим?»: Новосибирск встал в 8-балльные пробки, на дорогах аварии

Сегодня, 22 декабря, в Новосибирске образовались пробки в восемь баллов. По данным сервиса 2ГИС, сложнее всего проехать по Октябрьскому и Димитровскому мостам в сторону правого берега, водители отмечают, что стоят не только автомобили, но и трамваи.
Около Октябрьского моста произошла авария, а попасть на Димитровский мост сложно, потому что пробка начинается от монумента Славы. В сторону станции метро «Речной вокзал» стоит улица Большевистская, также движение затруднено на улице Вокзальная магистраль, проспекте Димитрова, Красном проспекте.
Пользователи отмечают, что стоят не только автомобили, но и трамваи, сами водители не понимают, почему появились пробки.
— Почему стоит? Бесят уже, — возмущен читатель НГС пробками в городе.
Недавно в Новосибирске два дня подряд шел снегопад, сугробы образовались на дорогах и тротуарах. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как люди утопают в сугробах или ловко их перепрыгивают.