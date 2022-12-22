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Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
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«Почему стоим?»: Новосибирск встал в 8-балльные пробки, на дорогах аварии

Показываем, где сложнее всего проехать

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На площади Труда серьезный затор

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Сегодня, 22 декабря, в Новосибирске образовались пробки в восемь баллов. По данным сервиса 2ГИС, сложнее всего проехать по Октябрьскому и Димитровскому мостам в сторону правого берега, водители отмечают, что стоят не только автомобили, но и трамваи.

Около Октябрьского моста произошла авария, а попасть на Димитровский мост сложно, потому что пробка начинается от монумента Славы. В сторону станции метро «Речной вокзал» стоит улица Большевистская, также движение затруднено на улице Вокзальная магистраль, проспекте Димитрова, Красном проспекте.

Сервис оценивает пробки в 8 баллов

Сервис оценивает пробки в 8 баллов

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Пользователи отмечают, что стоят не только автомобили, но и трамваи, сами водители не понимают, почему появились пробки.

— Почему стоит? Бесят уже, — возмущен читатель НГС пробками в городе.

Недавно в Новосибирске два дня подряд шел снегопад, сугробы образовались на дорогах и тротуарах. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как люди утопают в сугробах или ловко их перепрыгивают.

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