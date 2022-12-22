«Почему стоим?»: Новосибирск встал в 8-балльные пробки, на дорогах аварии

Сегодня, 22 декабря, в Новосибирске образовались пробки в восемь баллов. По данным сервиса 2ГИС, сложнее всего проехать по Октябрьскому и Димитровскому мостам в сторону правого берега, водители отмечают, что стоят не только автомобили, но и трамваи.