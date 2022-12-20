«У меня топор из спины должен торчать?» История 30 лет безнаказанного насилия в семье прапорщика

«Он бегал с пистолетом, а я молила, чтобы не выстрелил»

— Мой муж — бывший военнослужащий, родом с Украины. Там он служил в Бердянске, потом в Кишиневе, в Молдове. Потом его перевели в Ростов, — рассказывает Ольга Николова. — Сейчас он военный пенсионер.



Старшую дочь Ольги от первого брака он удочерил в шестилетнем возрасте, вторая родилась чуть позже. По словам женщины, именно дети не дали уйти от мужа, когда начались побои. Побоялась остаться с дочерьми на улице.



— Он постоянно меня избивал. Милиция практически никогда не забирала его, а если и забирала, то сразу отпускала. Когда я вызывала участкового, то муж сбегал из квартиры. Они потом его по дворам ловили в районе, — вспоминает Ольга. — Но он возвращался. Может, откупался или еще что там, не знаю, и становилось еще хуже. Они просто не хотели связываться с ним. Я писала сотни заявлений, но бесполезно.

