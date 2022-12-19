Проценты огромные! Два загадочных бизнесмена закрыли долг бабушки, которая жила на тысячу в месяц

На тысячу рублей Людмила Казанцева закупалась пакетиками быстрорастворимой лапши и костями. Нам говорила, что ей помогают сельчане, а главное — младший сын, который живет в Нижнем Тагиле, но по возможности привозит продукты и деньги. Однако соседи и жители поселка в голос говорят, что сын у матери появляется очень редко, а продукты бабушке приносят они.

На эту историю отреагировал герой другой публикации E1.RU. Сергей Шунеев занимается с трудными подростками у себя в поселке Кольцово, бесплатно проводит тренировки по футболу, подключает ребят к волонтерским делам и занимается общественной организацией «Дети улицы».

