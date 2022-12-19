Проценты огромные! Два загадочных бизнесмена закрыли долг бабушки, которая жила на тысячу в месяц

История 74-летней бабушки из уральского села Конево, которая жила на тысячу рублей, закончилась по-новогоднему хорошо. Ей помогли бизнесмены из Екатеринбурга, которые пожелали сохранить анонимность.
Наши коллеги из E1.RU уже рассказывали про Людмилу Андреевну. Всю свою жизнь, пока были силы, она трудилась: штукатуром, почтальоном, дежурным электроподстанции, социальным работником. Заработала неплохую по нынешним меркам пенсию в 20 тысяч, но последний год она выживала: все деньги уходили на погашение кредитов и на оплату коммуналки. Один из займов женщина взяла на похороны старшего сына — он умер год назад в больнице от ковида. Второй кредит — на замену труб отопления, и еще один — как она сама объясняет, «на жизнь»: чтобы погасить проценты от других долгов (впрочем, безуспешно).
На тысячу рублей Людмила Казанцева закупалась пакетиками быстрорастворимой лапши и костями. Нам говорила, что ей помогают сельчане, а главное — младший сын, который живет в Нижнем Тагиле, но по возможности привозит продукты и деньги. Однако соседи и жители поселка в голос говорят, что сын у матери появляется очень редко, а продукты бабушке приносят они.
На эту историю отреагировал герой другой публикации E1.RU. Сергей Шунеев занимается с трудными подростками у себя в поселке Кольцово, бесплатно проводит тренировки по футболу, подключает ребят к волонтерским делам и занимается общественной организацией «Дети улицы».
Именно Сергей организовал сбор помощи. Неравнодушные люди привозили продукты и перечисляли деньги.
— Кто сколько мог: и по 300 рублей, и по 500. Были и большие переводы. Одна моя знакомая, живущая в Европе, прочитала у меня на странице про бабушку, перевела очень большую, как мне показалось, сумму. Я даже перезвонил, спросил: «Ты не ошиблась?» Она: «Нет, это для бабушки», — вспоминает Сергей.
За несколько дней удалось насобирать чуть больше 70 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы закрыть два кредита в одном банке.
А после в редакцию E1.RU позвонил один из читателей и сказал, что вместе с другом хочет помочь расплатиться с третьим, оставшимся, долгом Людмилы Андреевны, чтобы она могла спокойно жить на свою пенсию.
Мы связали его с Сергеем Шунеевым — у него были точные данные об этом займе. Всё разрешилось быстро. Соседка помогла пенсионерке позвонить в банк и оставить заявку на досрочное погашение кредита. Сергей рассказывает:
— Интересный момент: когда они позвонили вечером оператору, была одна сумма долга, а наутро, то есть буквально за ночь, она увеличилась на 134 рубля. То есть за сутки накапали проценты.
Бабушка в этом ничего не понимала, поэтому и путалась, не могла назвать точную сумму, которую она должна. И, конечно, она не одна такая. Многие в таком возрасте идут в банк, не представляя, что стоит за строкой договора о процентах и в какую долговую кабалу они могут влезть...
В пятницу, 16 декабря, Сергей вместе с нашим читателем приехали в банк и погасили задолженность.
Двух екатеринбуржцев, которые помогли Людмиле Андреевне, зовут Константин и Александр. У них есть свой небольшой бизнес в Екатеринбурге. Больше они ничего не захотели говорить о себе. Мы созвонились с одним из них.
— Вообще, именно так серьезно я помог в первый раз. Прочитал историю, задело. Посоветовались с другом, решили помочь. Пусть у этой бабушки всё будет нормально и она встретит Новый год с хорошим настроением, — говорит Константин.
С самой Людмилой Андреевной мы тоже поговорили, предостерегли: «Пожалуйста, не влезайте больше в долги». Она заверила: «Никогда, что бы ни случилось». Настроение у нее было хорошим, голос — бодрым.
— Хочу обнять каждого, кто мне помог, — говорит пенсионерка. — Спасибо вам, и пусть у вас всё будет хорошо в жизни.
Ровно год назад у нас случилась точно такая же история: таинственный читатель E1.RU закрыл долг уральской учительницы, которую выселяли на улицу с грудным ребенком. Мы знали лишь его имя, но даже его он попросил не называть.