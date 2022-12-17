По Сети расходится видео об увеличении срока срочной службы. Это правда? Мы позвонили автору заявления

Корреспонденты позвонили в несколько военкоматов Петербурга, чтобы узнать, правдивы ли слухи. Так, в городском военном комиссариате сказали, что ничего об увеличении срока службы не слышали. Примерно то же самое ответили в отделе подготовки и призыва граждан на военную службу, а также в нескольких районных военкоматах. И лишь в военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов города обмолвились, что слухи до них доходили. Но все это осталось на уровне слухов, так как никаких официальных распоряжений на этот счет не поступало. В военкомате призвали не волноваться.

