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По Сети расходится видео об увеличении срока срочной службы. Это правда? Мы позвонили автору заявления

Журналисты проверили высказывание Михаила Фотина

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Военный комиссар Дмитрова заявил, что срочники со следующей осени будут служить 2 года

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Военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по 2 года. Изменения, по его словам, вызваны вступлением в НАТО «наших северных соседей».

«Что касается изменений в призыве в будущем, то есть информация официальная от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить 1,5 года. А призванные осенью 2023 года — будут служить уже два года. Это, я считаю, вполне логично. В связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и соответственно будет необходимо формировать воинские соединения и воинские части, комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву», — заявил Фотин в эфире «Дмитров ТВ».

Решениями военкоматов такие перемены сделать невозможно — нужны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Наши коллеги из «Фонтанки» и MSK1.RU дозвонилась до военкомата Московской области, но там информацию не подтвердили. «Не знаю, я от вас об этом впервые слышу, не могу комментировать», — сказали «Фонтанке» в военном комиссариате.

Корреспонденты позвонили в несколько военкоматов Петербурга, чтобы узнать, правдивы ли слухи. Так, в городском военном комиссариате сказали, что ничего об увеличении срока службы не слышали. Примерно то же самое ответили в отделе подготовки и призыва граждан на военную службу, а также в нескольких районных военкоматах. И лишь в военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов города обмолвились, что слухи до них доходили. Но все это осталось на уровне слухов, так как никаких официальных распоряжений на этот счет не поступало. В военкомате призвали не волноваться.

В Telegram-канале «Война с фейками», сообщения из которого периодически репостит Минобороны РФ, сказано, что «история с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается».

Кореспонденты MSK1.RU дозвонились до самого Фотина.

— Я там много, что сказал. Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете, — сказал военный комиссар.

В ноябре глава комитета Совфеда по обороне Бондарев сообщил о проведении консультаций по двухлетней срочной службе в армии. Также об увеличении срока службы высказался и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что решающий голос по увеличению срока срочной службы в армии принадлежит Минобороны. В администрации президента, по его словам, разговоров на эту тему нет.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил, что возвращение двухлетнего срока службы в армии вряд ли поспособствует повышению боеспособности Вооруженных сил, и нужно набирать больше контрактников.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что никаких законопроектов на эту тему пока нет. А «Ведомости» писали, что Минобороны РФ и администрация президента не поддержали предложение сенаторов и депутатов об увеличении срочной военной службы до двух лет.

Согласно действующему законодательству, срок службы для военнослужащих, призванных после 1 января 2008 года, составляет 12 месяцев. Для каких-либо изменений в этом вопросе необходимы поправки в законодательство.

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