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Спецоперация на Украине

Мобилизованный из НСО погиб в спецоперации — прощание проходит в Черепанове

Константину Рихтеру было 45 лет

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Церемония прощания проходит сегодня

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В Черепаново в Новосибирской области сегодня, 14 декабря, прощаются с Константином Рихтером, мобилизованным, который погиб в зоне СВО в начале ноябре.

— Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Константина — это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нем как о хорошем отце, активном и порядочном мужчине, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах, — говорится на сайте администрации Черепановского района.

В администрации корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить звание Константина Викторовича и был ли он когда-то кадровым военным, но сообщили, что мужчина был в числе мобилизованных.

Церемония прощания проходит в РСКЦ им. С. А. Жданько с 11:30 до 13:00.

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