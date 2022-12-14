Мобилизованный из НСО погиб в спецоперации — прощание проходит в Черепанове

В Черепаново в Новосибирской области сегодня, 14 декабря, прощаются с Константином Рихтером, мобилизованным, который погиб в зоне СВО в начале ноябре.



— Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Константина — это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нем как о хорошем отце, активном и порядочном мужчине, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах, — говорится на сайте администрации Черепановского района.