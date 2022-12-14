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Причина смерти — забытая в ране салфетка: до суда дошло дело против новосибирского травматолога

Из-за салфетки началось воспаление, в результате 68-летняя женщина умерла

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Женщина чувствовала боли после операции

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В Новосибирске до суда дошло дело против врача, который забыл салфетку в ране пациентки. Женщина умерла. Врача-травматолога обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

— По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый при проведении оперативного вмешательства оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

После этого, до ноября, 68-летняя женщина чувствовала острую боль в бедре.

— Ее доставили в больницу, где она скончалась. Причиной смерти потерпевшей явилось инородное тело — медицинская салфетка, которая привела к развитию воспалительного процесса, — добавили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

Ранее НГС рассказывал, что новосибирские врачи нашли в животе пациента метровую салфетку. Ее забыли томские хирурги во время операции в 2017 году.

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