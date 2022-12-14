Причина смерти — забытая в ране салфетка: до суда дошло дело против новосибирского травматолога

В Новосибирске до суда дошло дело против врача, который забыл салфетку в ране пациентки. Женщина умерла. Врача-травматолога обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
— По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый при проведении оперативного вмешательства оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
После этого, до ноября, 68-летняя женщина чувствовала острую боль в бедре.
— Ее доставили в больницу, где она скончалась. Причиной смерти потерпевшей явилось инородное тело — медицинская салфетка, которая привела к развитию воспалительного процесса, — добавили в ведомстве.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирские врачи нашли в животе пациента метровую салфетку. Ее забыли томские хирурги во время операции в 2017 году.