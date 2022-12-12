Самая скользкая инструкция. Рассказываем, как отсудить у коммунальщиков «гололедный» вред

Травма, фото, два свидетеля

Надежда упала 1 февраля 2019 года. Вместе с подругой она вышла из машины, была запланирована встреча еще с одним человеком, так что свидетелями ее травмы стали двое. В ее случае это были знакомые, и тут важная рекомендация: если кто-то вам после падения помог и видел, как вы поскользнулись, обязательно попросите контакты этих людей, чтобы позже они смогли дать показания и подтвердить, в том числе что тротуар был больше похож на полосу препятствий.



Надежда с помощью будущих свидетелей дошла до дома, благо было близко, но в иных случаях лучше вызывать на место скорую. Собственно, вопрос о том, почему она этого не сделала, был задан судом, но на итог не повлиял именно потому, что истица живет рядом с местом падения и ожидание медиков на льду и в грязном снегу вряд ли бы прибавило ей здоровья. Может быть нелишним и звонок в полицию. Вряд ли сотрудники действительно займутся тем, что лежит в поле гражданско-правовых отношений, но всё же это дополнительная фиксация происшествия.

