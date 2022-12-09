Весь день в России сбоят соцсети и приложения банков: что происходит

Утро 9 декабря в интернете началось с проблем в работе соцсети «ВКонтакте». По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались и на сайте, и в мобильной версии — в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. Первые сообщения о проблемах появились ориентировочно в 08:20 мск, к 09:10 мск соцсеть сообщила, что ее сервисы работают нормально.

