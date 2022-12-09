Весь день в России сбоят соцсети и приложения банков: что происходит

Утро 9 декабря в интернете началось с проблем в работе соцсети «ВКонтакте». По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались и на сайте, и в мобильной версии — в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. Первые сообщения о проблемах появились ориентировочно в 08:20 мск, к 09:10 мск соцсеть сообщила, что ее сервисы работают нормально.
Практически сразу после этого «упали» некоторые банковские приложения. На масштабный сбой стали жаловаться клиенты Тинькофф Банка — они не смогли зайти в приложение: стартовый экран либо встречал пользователей надписью «приложение не работает», либо выдавал ошибку при вводе пароля.
Кроме того, в некоторых регионах пользователи жаловались на сбои в работе приложений Альфа-Банка и Райффайзенбанка. В «Альфе» объяснили нарушения в работе:
— Важно — не произошел сбой. «Альфа-Онлайн» работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка, — рассказали 72.RU в пресс-службе банка.
Также в разных регионах есть проблемы со входом в приложения Сбера, Европа Кредит Банка, Русского Стандарта и МТС Банка.
Также сбой возник в работе системы бронирования ORS авиакомпании S7 Airlines.
— Специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы. S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат, — цитирует РБК перевозчика.