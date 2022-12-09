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Спецоперация на Украине

«Взрослые мужики пошли, потому что не хотели, чтобы молодые уходили. Мы-то уже пожили». Монологи мобилизованных перед отправкой на СВО

Солдаты рассказали, что происходило в лагере и с какими чувствами они едут на спецоперацию

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Рома и Никита (слева) — старшины саперной роты. Евгений (справа) — зам по военно-политической работе

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С Евгением Ляховым наши тюменские коллеги из 72.RU познакомились еще в сентябре — в первые дни начала мобилизации. У тюменского Дома культуры «Железнодорожник» стоял веселый человек с легким перегаром и совершенно убежденный, что через 15 дней, после учений, он вернется домой.

Теперь перед журналистами стоял мужчина в военной форме, серьезный и строгий. За три месяца Евгения сделали заместителем по политической работе саперного батальона, и сейчас он командует точно такими же мобилизованными. В руках у него рация, из которой доносится: «Коврики и берцы собраны». Уже завтра он поедет на спецоперацию.

Мобилизованные уже уехали из Тюмени. Редакция пообщалась с ними накануне отправки.

Журналисты 72.RU встретились с Евгением и другими мобилизованными возле лагеря, где они жили. Наш знакомый провел в нем три месяца, его товарищи — по два. Что переживают и как готовятся к отправке — рассказал Евгений и его подчиненные.

Евгений

Евгений до начала мобилизации 15 лет занимался бизнесом. До этого — <a href="https://72.ru/text/gorod/2022/09/24/71681282/" class="_ io-leave-page" target="_blank">служил по контракту</a>. Таким мы его увидели при первой встрече у ДК

Евгений до начала мобилизации 15 лет занимался бизнесом. До этого — служил по контракту. Таким мы его увидели при первой встрече у ДК

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— Сейчас в мои обязанности входит работа с личным составом, решение вопросов по поводу боевой подготовки, жизнедеятельности солдат. Пока существуют некоторые проблемы с комплектацией офицеров. Но мы их решаем.

Наш знакомый стал серьезнее. В его речи мелькают слова «Так точно», «Прием пищи закончен»

Наш знакомый стал серьезнее. В его речи мелькают слова «Так точно», «Прием пищи закончен»

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— Я уволился со службы в 2006 году, 15 лет занимался бизнесом. Сейчас мои дни проходят так же, как и тогда, на службе: я занимаюсь любимым делом с любимым личным составом. Как я оцениваю подготовку? Я ездил на войну в том, что Родина дает. И не один раз. И сейчас собираюсь в том же поехать. Вот, любимая женщина купила шарф, — улыбается и показывает нам зеленый платок Евгений. — Это моя бывшая одноклассница, увидела меня где-то в репортаже, — говорит мужчина. — Семья ко мне не приезжает, с детьми я постарался наладить контакт. Старшая дочь позвонила и спросила: «Папа, ты же туда собрался?» Нам часто привозят письма от детей, они пишут из школ. Когда их недавно привозили — половина батальона плакала. У меня одно из писем как оберег лежит в кармане.

Письмо Евгений достал из кармана куртки. Он говорит, что послание от ребенка стало для него оберегом

Письмо Евгений достал из кармана куртки. Он говорит, что послание от ребенка стало для него оберегом

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— Порядка 120 человек у нас в батальоне за это время женились, порядка 30 человек — крестились, принимали присягу. Также некоторые прошли воинскую присягу — те, кто не служил. Что самое сложное в моей работе сейчас? Сложно каждый день быть говном. Каждый день приходится людей переламывать, заставлять делать то, что нормальному человеку не всегда нравится. Поэтому самое сложное — быть негодяем каждый день.

Как я с этим справляюсь? Посвящаю время беседе с бойцами, военно-политической работе, чтению художественной литературы. Я читаю Булгакова «Дни Турбиных», «Мастера и Маргариту». По роду моей нынешней деятельности я узнал не совсем положительных военнослужащих. Я знаю их фамилии, имена, отчества, их семейное положение, как собаку зовут, когда сдохла кошка. С хорошими людьми приходится общаться только в перерывах между боями. Люди в основной массе понимают, куда они едут. Своим подчиненным я говорю: «Мы едем в зону боевых действий. Наша работа — это не ходить строем и стрелять из автомата. Наша работа — устройство минно-взрывных ограждений, их преодоление, маскировка». То есть это снег, дождь, кровь, грязь. Большинство из солдат были не саперами, поэтому за этот месяц, что мы были на Андреевском, проходили вводные учения. В пункте временной дислокации более подробно будем всё это изучать.

Мобилизованные поселились в детском лагере. Возле него есть торговый центр, в который мужчинам разрешено ходить

Мобилизованные поселились в детском лагере. Возле него есть торговый центр, в который мужчинам разрешено ходить

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Возле лагеря живописный лес, по которому могут прогуляться солдаты, когда к ним приезжают родные

Возле лагеря живописный лес, по которому могут прогуляться солдаты, когда к ним приезжают родные

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Гуманитарная помощь, говорят солдаты, приходит часто. Иногда о нехватке чего-либо пишут в соцсетях, и на просьбу реагируют бизнесмены. Мобилизованные за время пребывания в армии сделали вывод: чем меньше город — тем больше помогают солдатам его жители

Гуманитарная помощь, говорят солдаты, приходит часто. Иногда о нехватке чего-либо пишут в соцсетях, и на просьбу реагируют бизнесмены. Мобилизованные за время пребывания в армии сделали вывод: чем меньше город — тем больше помогают солдатам его жители

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Рома

Рядом с Евгением стоит еще один мужчина, представляется просто — Рома. Ему 40 лет. Он приехал из соседней области, потому что саперный батальон формируют в Тюмени. На гражданке работал вместе с женой в строительной фирме. В армии стал старшиной саперной роты.

У Ромы на верхней одежде нашивка с позывным «Водолей» — это его знак зодиака. Говорит, что хотел нашить «Тюмень», но ему не разрешили

У Ромы на верхней одежде нашивка с позывным «Водолей» — это его знак зодиака. Говорит, что хотел нашить «Тюмень», но ему не разрешили

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— Меня мобилизовали 22 октября из Свердловской области. Это потому что инженерные войска в Тюмени формируются. Я во время срочки был командиром саперного отделения. У меня дома супруга Нина, 17-летний сын и 8-летняя дочка. Я сразу сказал: если придет повестка — не откажусь. Многие взрослые мужики пошли, потому что не хотели, чтобы совсем молодые уходили. Мы-то уже пожили.

Жизнь в части складывалась отлично, приняли хорошо. Сначала мы приехали, нас представили командному составу, разместили, накормили. В первые дни нас полностью переодели: дали шапки, носки, сапоги, котелки. Срочную службу я прошел 22 года назад. Конечно, в армии сначала было непривычно. Утром просыпаешься, и ты опять здесь. И это не кошмар. У нас есть ребята, которые уходят в увольнение домой, и им становится скучно. И мы говорим: «Ты что, дурак, сюда идешь? Иди отдыхай дома!» Он просто дома сидит, ему там не с кем поговорить.

Первое время было сложно привыкнуть к армейским обязанностям. В армии всё такое прямолинейное, угловатое. Я сейчас старшина саперной роты, в моем подчинении 72 человека. Первым делом занимаюсь обеспечением личного состава, чтобы были одеты, умыты, накормлены. В боевых условиях, к примеру, буду заниматься выдачей боеприпасов.

В свободное время любим смотреть приколы в TikTok, читаем книги про саперное дело. С женой на связь выходим не один раз в день. Вечером у нас всегда видеосвязь. Жену тревожит всё. Особенно когда смотрит сводки новостей, погибают же парни. Я абстрагировался от всего этого — стараюсь не думать. Есть парни, которые всячески пытаются надавить на свои заболевания, чтобы поехать домой. У нас здесь есть фельдшер. Если кто-то жалуется, возят в больницу и там проверяют. Женам жаловаться в таких случаях не надо, надо говорить: «Всё хорошо». А то тогда командиры получают по шапкам, а мы потом от них получаем.

Рома достает телефон и показывает, как несколько солдат в военной форме танцуют под песню «Никаких больше вечеринок». На небольших тумбочках — чай, конфеты и печенье. Он смеется и говорит: «И это они даже не пили».

— Самое приятное здесь — это поддержка. Нас завалили письмами от детей, с концертами приезжают. Конечно, мы здесь все подружились. Спать, как говорится, все в одном окопе будем.

Я вот недавно на выходные к своим ездил. Отпускают нас иногда. А те, кто мог уйти из части и не вернуться, — просто поймали «зеленого змея» (напивались до беспамятства. — Прим. ред.). От таких людей сразу же надо избавляться здесь. А то им дадут автомат, и они ничего не смогут. Пьют из-за того, что, возможно, многих дома супруга держала, и у них здесь появляется эта возможность. Честно, выпивают все. Надо же как-то расслабляться. Можно выпить и спать лечь, а многие нажрутся, и всё — их понесло. Губернатор по 100 тысяч дал, и понеслось. Многие же молодые, у них семей нет.

Поначалу многие думали, что вообще никуда не поедем. Думали, посидим здесь месяц — и по домам. Мелькала мысль такая: «Зачем мне всё это надо? Почему я здесь, а не там?» А потом загоняешь в голову мысль другую: «А кто, если не я?»

Никита

Никите 22 года, и сюда он приехал из Свердловской области вместе с Ромой. Оба они из небольшого свердловского городка. Молодой человек два года служил по контракту. Уволился из-за того, что «немного не срослись отношения с командиром».

Никита (посередине) работал на заводе. Сейчас мечтает вернуться со службы и завести семью

Никита (посередине) работал на заводе. Сейчас мечтает вернуться со службы и завести семью

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— Меня мобилизовали 22 октября. С Ромой всегда стараемся держаться вместе друг с другом, чем-то помогать. Дома меня ждут родители и девушка. Я сюда с позитивным настроем ехал. Когда пришла первая повестка, я сказал: «Всё равно пойду, я же помоложе». Если бы меня не забрали, а кого-то другого, то другой в этот коллектив мог и не влиться. А если бы забирали всех, кто не может влиться в коллектив и выполнять поставленные задачи? У нас здесь есть бывшие бизнесмены, капитан уголовного розыска. Жизнь у них очень хорошая была.

Я сказал своим родным, чтобы они ко мне не приезжали. Это мое решение. Так будет спокойнее морально. Всё свободное время проводим одинаково. Мечта у меня одна — вернуться и завести семью. Хотел уже потихоньку квартиру смотреть, покупать. Ну ничего, если судьба такая — значит, надо.

Остаток дня Евгений, Рома и Никита будут готовиться к отправке: нужно загрузить необходимые вещи в эшелон.

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