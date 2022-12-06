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Полицейские уже два раза перепутали с реальным преступником и избили 14-летнего школьника. Как это произошло?

Саша Костин опять оказался «не тем человеком» и снова был доставлен в полицию как подозреваемый

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14-летнего Александра Костина снова, по словам его мамы, избили в полиции

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В Волгограде мама уже один раз избитого полицейскими школьника заявила, что ее несовершеннолетний сын вновь был жестко задержан сотрудниками полиции. По словам Нины Костиной, оперативники опять «перепутали» и применили силу к 14-летнему Саше, но на этот раз приняв его не за «закладчика», как в первый раз, а за другого подозреваемого по имени Костик. Собрали всё, что известно об этой странной истории.

«Его перепутали с закладчиком»

В августе этого года у 14-летнего Саши Костина уже произошла встреча с сотрудниками полиции. В День ВДВ, 2 августа, Саша пошел в гости к другу. По дороге его окликнули двое мужчин из белой Lada Granta.

— Я просто шел по дороге, копался в телефоне, — рассказывал летом школьник. — Они приостановились и спросили, как проехать в Тракторозаводский район. Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить. Я стучал ему по руке, давал знак, что мне нечем дышать. В тот момент, когда меня били, уже был готов умереть. Даже ждал этого. Он меня не понял, тогда я укусил его за руку. Вырвался, но тут же на меня посыпались удары от второго мужчины. Потом только они мне показали какие-то корочки, но я даже не рассмотрел, что там написано. Меня скрутили ремнем, посадили в машину.

Саша тогда рассказывал, что после случившегося его доставили в отдел ГИБДД, где уже позволили умыться и привести себя в порядок. Но у Саши получилось только умыть лицо, смыть с себя ссадины и синяки школьник не смог. В таком виде он вышел к маме.

Так Саша выглядел через неделю после встречи с полицией

Так Саша выглядел через неделю после встречи с полицией

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— Я уже была дома, когда к нам подъехала всё та же Lada Granta. Вышел полицейский и показал мне жестом подойти. Я подбежала, мне сказали: «Присядьте». Я села в машину, вижу, что Саша сзади сидит. Мне начали объяснять, что проводили рейд в Тракторозаводском районе и просто приняли Сашу за закладчика. Сказали, что окликнули сына, а он побежал, упал и свез себе лицо. Я повернулась к Саше и закричала, тут же выскочила из машины. Начала звонить в скорую. Полицейские были с нами всё это время. Саша был весь синий, глаз заплыл кровью, лицо свезено, весь в синяках и крови, — рассказывала мама Саши Нина. — Сына увезли на скорой в 7-ю больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки, травму глаза, правый глаз у Саши до сих пор налит кровью, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног. Но в больнице его не оставили — отправили домой. Спустя пару дней мы вызывали скорую снова. Сына тошнило, голова кружилась и болела. Сашу не забирали в больницу. Потом мы пошли в поликлинику нашу, я очень боялась за сына и его психологическое состояние. Заведующая, увидев Сашу и его состояние, быстро вызвала скорую и заставила, чтобы нас положили. Он пролежал там четыре дня, и его снова выписали.

Позже школьнику потребовалась еще одна госпитализация, ему вскрывали гематому. На протяжении нескольких месяцев семья Костиных вместе со своим адвокатом пыталась добиться сначала возбуждения уголовного дела в отношении избивших Сашу полицейских, а потом и расследования. Спустя десять дней после происшествия уголовное дело всё же было возбуждено. Самому же Саше, по словам Нины Костиной, после случившегося потребовалась помощь психолога.


«Сашу снова побили. И снова полицейские!»

Неделю назад вечером Нина Костина снова написала журналистам о том, что с Сашей произошла беда.

— Сашу снова избили и снова полицейские, — рассказала Нина.

Как выяснилось позднее, инцидент с Сашей произошел еще 3 ноября, но только значительно позже семья вновь решила придать случившееся огласке. Почему? Нина Костина уходит от ответа на этот вопрос.

— В тот день я попросила Сашу забрать мясорубку у знакомой, которая живет в двух минутах от нас. Мы вместе с детьми — я, дочка, Саша и младший сын — вышли из дома. Мы пошли в магазин, а сын пошел за мясорубкой. У знакомой не работает домофон, она сбросила ему ключи из окна. Ключи он взял, но в квартиру к знакомой так и не поднялся. Я стала звонить ему, но он уже на телефон не отвечал, — рассказала Нина. — Я побежала к дому знакомой и уже там увидела, как Сашу вновь заталкивают в белую Lada. Он был в наручниках, а младший брат был рядом и кричал, чтобы брата не увозили.

По словам мамы мальчика, ему стало плохо прямо в отделе полиции

По словам мамы мальчика, ему стало плохо прямо в отделе полиции

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Однако подростка снова доставили в отдел полиции. Там, по словам матери, Сашу вновь избили.

— Мы приехали в Тракторозаводский отдел полиции, я увидела сына, но он был ужасно бледным. Я стала кричать, просить помощи, — рассказала Нина Костина. — Вызвала скорую, нас провели в подвал. Помню, что полицейский всё время что-то настойчиво просил подписать, но я отказалась. Сашу в тот момент рвало, тошнило, он как будто задыхался. Врачей тоже просили что-то подписать, но и они отказались.

Нина уверяет, что Саше было плохо, он жаловался на плохое самочувствие.

— Полицейские настаивали, что Саша — это другой человек, подозреваемый в краже. Нам называли его имя и фамилию, говорили, что мой сын тот, кто им нужен. Как выяснилось позднее, тот человек, которого хотели задержать, действительно живет в том подъезде, куда хотел зайти мой сын. Только моему ребенку 14 лет, а тому 26 и зовут их по-разному, — рассказала Нина.


«Спутали из-за имени подозреваемого»

Как позже рассказал Саша маме, к нему действительно подошли сотрудники полиции и якобы позвали его по имени.

— Сын рассказал, что после того, как поднял сброшенные из окна ключи, хотел зайти в подъезд, но его окликнули. Саша говорил, что его назвали по фамилии, он кивнул, а когда понял, что к нему приближаются двое мужчин, испугался и побежал. В это время я ему и звонила, младший сын звонил мне... Вскоре его догнали, как он говорит, повалили на землю, а потом сопроводили в машину. После этого задержания Саше в 7-й больнице поставили предварительный диагноз: закрытую травму органов и ушиб мягких тканей, — рассказала Нина.

Как сообщил V1.RU источник в правоохранительных органах, всему виной путаница с именем подозреваемого.

— Полицейские проводили рейдовые мероприятия, — рассказал источник. — Они подошли к подростку, который объективно выглядит старше своего возраста, и спросили Костик ли он. Мальчишка кивнул (фамилия у Саши Костин. — Прим. ред.), а потом побежал. Когда подобное происходит, что еще должны делать сотрудники? То, что они и сделали. Догнать и выполнить свою задачу.

В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили очередной инцидент с подростком и сотрудниками полиции, сообщив, что всё случившееся было зафиксировано в дежурной части. При этом в пресс-службе полиции сообщили, что после происшествия в ведомстве провели внутреннюю проверку.

— 3 ноября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по Волгограду для установления причастности к ранее совершенному преступлению в отдел полиции был доставлен 14-летний подросток, — сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. — В связи с тем, что несовершеннолетний при задержании пытался скрыться, в отношении его были применены загиб руки за спину и специальные средства — наручники. О факте доставления в установленном порядке были уведомлены его родители. В дальнейшем причастность к совершению преступления доставленного не подтвердилась. Впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы. Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции.

При этом мама школьника снова написала заявление в правоохранительные органы.

— Также зарегистрировано заявление матери о том, что, по ее мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына. В настоящее время собранные полицейскими материалы процессуальной проверки по факту обращения за медпомощью и ведомственной служебной проверки по факту доставления несовершеннолетнего в отдел полиции направлены в следственные органы для принятия решения в установленном законом порядке, — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее дело об избиении Александра Костина было передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. О ходе расследования уголовного дела и его результатах не сообщается.

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