Полицейские уже два раза перепутали с реальным преступником и избили 14-летнего школьника. Как это произошло?

«Его перепутали с закладчиком»

В августе этого года у 14-летнего Саши Костина уже произошла встреча с сотрудниками полиции. В День ВДВ, 2 августа , Саша пошел в гости к другу. По дороге его окликнули двое мужчин из белой Lada Granta.



— Я просто шел по дороге, копался в телефоне, — рассказывал летом школьник. — Они приостановились и спросили, как проехать в Тракторозаводский район. Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить. Я стучал ему по руке, давал знак, что мне нечем дышать. В тот момент, когда меня били, уже был готов умереть. Даже ждал этого. Он меня не понял, тогда я укусил его за руку. Вырвался, но тут же на меня посыпались удары от второго мужчины. Потом только они мне показали какие-то корочки, но я даже не рассмотрел, что там написано. Меня скрутили ремнем, посадили в машину.