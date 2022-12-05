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Две трети участников опроса ВЦИОМ рассказали, что знают о волонтёрстве в своём регионе

Но о конкретных проектах осведомлены далеко не все

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Большинство опрошенных отметили, что люди стали чаще заниматься волонтерством

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян на тему волонтерства. По информации исследователей, в последние годы граждане России стали более осведомлены о работе волонтеров и теперь относятся к ней более позитивно. О работе волонтёров в своём регионе слышали 67% участников опроса — на 6% больше показателей 2019 года. Однако в большинстве своем люди знакомы с добровольческой деятельностью в общих чертах — 51% опрошенных знают о работе волонтеров, но без подробностей и только 16% знают о конкретных проектах, мероприятиях.

При этом 70% опрошенных отмечают, что люди стали заниматься добровольчеством больше, чем 10–15 лет назад. По сравнению с аналогичным опросом, который проводился в 2008 году, этот показатель вырос почти в три раза. Вклад волонтеров в решение общественных проблем респонденты в среднем оценили на 3,82 балла из возможных 5. При этом 76% участников опроса заявили, что хотят, чтобы их дети или внуки были волонтёрами.

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