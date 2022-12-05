Две трети участников опроса ВЦИОМ рассказали, что знают о волонтёрстве в своём регионе

При этом 70% опрошенных отмечают, что люди стали заниматься добровольчеством больше, чем 10–15 лет назад. По сравнению с аналогичным опросом, который проводился в 2008 году, этот показатель вырос почти в три раза. Вклад волонтеров в решение общественных проблем респонденты в среднем оценили на 3,82 балла из возможных 5. При этом 76% участников опроса заявили, что хотят, чтобы их дети или внуки были волонтёрами.