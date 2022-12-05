Новосибирские феминистки притворились сутенерами, чтобы защитить девушек от вебкама

— Мы нашли два способа применения нашему проекту. Во-первых, мы используем его как инструмент для привлечения аудитории, используя те же каналы, что и реальные вербовщики. Во-вторых, сайт можно воспринимать как арт-объект для привлечения внимания к проблеме эксплуатации женщин, — добавила Геля Бессмертная. — Мы начали с того, что создали в Tinder профиль «скаута» и разместили в нем ссылку на проект. Профиль просуществовал меньше суток, прежде чем был заблокирован. Хотелось бы, чтобы на реальные сутенерские аккаунты соцсеть реагировала бы так же стремительно. Но, к сожалению, вербовка в Tinder по-прежнему остается самым ходовым способом привлечения «свежей крови».