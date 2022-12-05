Новосибирские феминистки притворились сутенерами, чтобы защитить девушек от вебкама

Новосибирские активистки, выступающие против сексуализированной эксплуатации, создали проект, который призван предотвратить вовлечение женщин в вебкам.
Они разработали сайт, напоминающий типичный ресурс, который используется для рекламы вебкам-студий. На нем потенциальным вебкам-моделям задаются стандартные вопросы, которые, как отмечают активистки, используют вербовщики. По завершении теста его участницам предлагается перейти на сайт инициативы «Эвридика», где развенчиваются популярные мифы о том, что работать в вебкаме безопасно, легко и прибыльно.
«Эвридика» — инициатива против торговли людьми с целью вовлечения в секс-работу. С 2019 года «Эвридика» оказывает помощь пострадавшим от секс-эксплуатации, в том числе и пострадавшим от вебкам-индустрии. Около трети обращений, которые организация обработала за это время, связаны с опытом эксплуатации онлайн. 64% этих случаев были одновременно сопряжены с опытом в офлайн-проституции.
— Настоящих ответов в тестах от вебкам-студий не предусмотрено, вместо этого на финальном шаге там просят оставить номер телефона для связи. Студии пользуются тем, что в личной беседе отказать бывает сложнее. Мы решили сделать похожий по стилистике сайт с похожим тестом. Только вместо просьбы поделиться личными данными в конце мы предлагаем изучить информацию о последствиях опыта в секс-индустрии и при желании получить помощь у нас или в партнерских организациях, — рассказала координатор инициатив «Эвридика» и программ фонда «Безопасный дом» по Новосибирской области Геля Бессмертная.
По ее словам, вебкам часто не рассматривают всерьез, но специалисты по борьбе с торговлей людьми считают его разновидностью секс-траффикинга. Она приводит исследование Кризисного центра, которое включило в себя интервью с российскими женщинами, имеющими опыт в вебкаме. Исследование подтверждает, что психологические последствия от продажи своего тела онлайн сопоставимы с последствиями опыта в других формах проституции, а вебкам является своего рода окном для дальнейшего вовлечения в стриптиз, салонную и индивидуальную проституцию, эротический массаж.
— Мы нашли два способа применения нашему проекту. Во-первых, мы используем его как инструмент для привлечения аудитории, используя те же каналы, что и реальные вербовщики. Во-вторых, сайт можно воспринимать как арт-объект для привлечения внимания к проблеме эксплуатации женщин, — добавила Геля Бессмертная. — Мы начали с того, что создали в Tinder профиль «скаута» и разместили в нем ссылку на проект. Профиль просуществовал меньше суток, прежде чем был заблокирован. Хотелось бы, чтобы на реальные сутенерские аккаунты соцсеть реагировала бы так же стремительно. Но, к сожалению, вербовка в Tinder по-прежнему остается самым ходовым способом привлечения «свежей крови».
Реклама проекта также была запущена в тематических чатах в Telegram, где общаются опытные вебкам-модели, и в сервисе Google Ads, но тоже вскоре была заблокирована.
— Пока что самым действенным источником переходов на сайт стали для нас агрегаторы вебкам-студий, на которых можно разместить свое предложение, и телеграм-канал по поиску работы с сомнительными объявлениями. С момента запуска сайта суммарно было более 80 переходов, из них 70 с лишним — из Новосибирска и области, — приводит она данные на конец прошлой недели.
Геля Бессмертная также отметила, что релиз сайта приурочен к кампании «16 дней против насилия над женщинами», стартовавшей 25 ноября, в День борьбы с гендерным насилием. А идея проекта пришла к активисткам во время участия в проектном инкубаторе Кризисного центра для женщин ИНГО (это одна из крупных и широко известных российских НКО, помогающих женщинам, пострадавшим от различных видов насилия. — Прим. ред.).
О том, что собой представляет секс-работа и какими последствиями оборачивается для девушек, выбравших такой способ заработка, мы рассказывали в этом большом репортаже. Взгляните, как выглядит уличная секс-работа и почему некоторые женщины не отказываются уходить с дороги.