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В Новосибирске дети из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году

Это социальная акция, в которой может поучаствовать каждый

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На открытках написаны заветные желания детей из малоимущих и многодетных семей

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В Новосибирске и других крупных городах России запустили социальную акцию «Ёлка желаний». Любой может купить новогодний подарок, который потом отправится в многодетные и малоимущие семьи, а также детям с ограниченными возможностями. По итогу более 1450 ребят до 12 лет получат новогодние сюрпризы.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно прийти в один из магазинов «Пятерочка» в Новосибирске до 20 декабря. В 20 магазинах города будет стоять новогодняя елка, украшенная открытками с заветными желаниями детей. Достаточно выбрать одну или несколько открыток и купить указанный подарок. К примеру, это могут быть детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки. И покупку передать сотруднику магазина.

Полный список желаний также можно найти в письмах от детей, которые выложены на сайте банка еды «Русь».

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