В Новосибирске дети из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году

Чтобы поучаствовать в акции, нужно прийти в один из магазинов «Пятерочка» в Новосибирске до 20 декабря. В 20 магазинах города будет стоять новогодняя елка, украшенная открытками с заветными желаниями детей. Достаточно выбрать одну или несколько открыток и купить указанный подарок. К примеру, это могут быть детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки. И покупку передать сотруднику магазина.

