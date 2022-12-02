В Новосибирске дети из малоимущих и многодетных семей получат подарки к Новому году

В Новосибирске и других крупных городах России запустили социальную акцию «Ёлка желаний». Любой может купить новогодний подарок, который потом отправится в многодетные и малоимущие семьи, а также детям с ограниченными возможностями. По итогу более 1450 ребят до 12 лет получат новогодние сюрпризы.
Чтобы поучаствовать в акции, нужно прийти в один из магазинов «Пятерочка» в Новосибирске до 20 декабря. В 20 магазинах города будет стоять новогодняя елка, украшенная открытками с заветными желаниями детей. Достаточно выбрать одну или несколько открыток и купить указанный подарок. К примеру, это могут быть детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки. И покупку передать сотруднику магазина.
Полный список желаний также можно найти в письмах от детей, которые выложены на сайте банка еды «Русь».