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Руины туалета на Михайловской набережной решили превратить в театральное кафе

Владельцу земли придется для этого получить поддержку от горожан

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Участок пытались изъять и включить в территорию парка, но он всё еще находится в частной собственности

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Владелец участка на Михайловской набережной с заброшенным одноэтажным зданием общественного туалета попросил сменить разрешенное использование земли. Он хочет превратить здание на Большевистской, 10 в кафе вместимостью до 50 мест.

Общественные обсуждения проходят на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» с 25 ноября по 4 декабря, затем вопрос вынесут на специальную городскую комиссию.

Здание на Большевистской, 10 заброшено уже около 20 лет

Здание на Большевистской, 10 заброшено уже около 20 лет

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Как рассказал журналисту NGS.RU владелец участка со зданием Роман Казак (он также совладеет колесом обозрения «Дом с колесом» на набережной), здание перестраивать не будут — для этого недостаточно земли.

— Это даже не реконструкция, я могу действовать только в рамках капремонта, — объяснил предприниматель. — У него один этаж, сверху добавится еще один некапитальный из стекла и металлических конструкций, со стороны Большевистской это будет выглядеть как одноэтажное здание.

Роман Казак рассказал, что у него есть идея открыть в здании театральное или джаз-кафе с небольшой сценой, в котором одновременно смогут находиться 30–40 гостей. Проект до получения необходимых документов пока не разрабатывают.

В 2020 году здание и участок под ним площадью в 9 соток пытались продать за 22 миллиона рублей. Как тогда рассказывала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, здание заброшено уже около 20 лет, с 2017 года им владеет Роман Казак.

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