Руины туалета на Михайловской набережной решили превратить в театральное кафе

— Это даже не реконструкция, я могу действовать только в рамках капремонта, — объяснил предприниматель. — У него один этаж, сверху добавится еще один некапитальный из стекла и металлических конструкций, со стороны Большевистской это будет выглядеть как одноэтажное здание.



Роман Казак рассказал, что у него есть идея открыть в здании театральное или джаз-кафе с небольшой сценой, в котором одновременно смогут находиться 30–40 гостей. Проект до получения необходимых документов пока не разрабатывают.

