«Ребенок только пошел работать». С 17-летнего парня взыскали налоги за отца, умершего 15 лет назад

Несовершеннолетний челябинец Иван получил первую зарплату и недосчитался 4,3 тысячи рублей. Оказалось, что с него списали долги по налогам на имущество. Причем судебный приказ был выписан на имя покойного отца, а сам юноша имеет льготы. Как забуксовала бюрократическая машина и почему ни одно из ведомств — налоговая служба, суд, приставы — не удосужилось вникнуть в абсурдную ситуацию, разбирался 74.RU.
Информация есть — проверить некому
Первая работа, первые самостоятельно заработанные деньги — Иван даже не подозревал, чем обернется его желание трудиться. Получив зарплату, 17-летний челябинец обнаружил, что с его карты списали 4,3 тысячи рублей. И работодатель тут совсем ни при чём. Юноша неожиданно узнал, что у него задолженность по налогам за имущество, и списана она по решению суда.
— Сумма вроде бы небольшая. Но обидно — все-таки первая зарплата. Ребенок только пошел работать, а у него моментально списали несуществующий налог, — рассказала Наталия, мама Ивана. — Я начала разбираться и выяснила, что приставы возбудили исполнительное производство. Основанием стал судебный приказ о взыскании налога на имущество с моего покойного мужа. А его уже больше 15 лет нет в живых! Постановлений о возбуждении исполнительного производства мы не получали. Муж был ветераном боевых действий, и его дети по закону вообще освобождены от налогов на имущество. А с ребенка взыскали налог, который вообще не должен начисляться.
По словам женщины, дети (у Наталии два сына и дочь. — Прим. ред.) давно получают пенсию, их данные есть и в налоговой инспекции, и в пенсионном фонде. При этом их единственным законным представителем является именно Наталья, в их интересах она не раз обращалась в различные ведомства.
— Налоговая, ничего не уточняя, обратилась в суд с заявлением о взыскании денег с покойного. Суд, не удостоверившись, что с этим человеком, быстро удовлетворил требования налоговиков и передал приставам. Приставы быстренько наложили арест на счет и списали первые же поступившие деньги. И в каждом ведомстве, куда я приходила, потом все искренне удивлялись: «Да не может быть такого в принципе!» — продолжила Наталия. — При этом все сведения есть, проверить информацию не составляет никакого труда. Все госструктуры рапортуют о том, что ведут учет, межведомственное взаимодействие и электронный документооборот. А потом с несовершеннолетних без всяких проверок списывают деньги. Вот так работает наша система!
Позже Наталия выяснила, что долги накопились по налогам на имущество — на дом, который у сыновей в долевой собственности. По ее словам, в свое время она писала в ФНС заявления о применении льготы в отношении себя и детей. В личном кабинете увидела, что расчет сделан с учетом льготы. А начисления по детям, где почему-то произошел сбой, не проверила.
Теперь, чтобы вернуть сыну незаконно списанные деньги, Наталие пришлось несколько месяцев бегать по инстанциям, отпрашиваться с работы и сидеть в очередях. Только после жалобы в прокуратуру Ивану вернули ошибочно взысканные деньги.
Как это объяснили налоговики
Но как вообще возникла такая ситуация, почему налог пытались взыскать с умершего человека и льготника? 74.RU попросил представителей ФНС прокомментировать этот случай.
Налоговая инспекция ошибочно определила законного представителя несовершеннолетнего гражданина в направленном заявлении о вынесении судебного приказа, признали в региональном управлении ФНС.
— Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области приносит искренние извинения обратившимся в редакцию. В настоящий момент вопрос урегулирован: произведен перерасчет налогов, льгота предоставлена в полном объеме после получения ответа на запрос, направленный налоговой службой в Пенсионный фонд РФ, — рассказала 74.RU заместитель руководителя управления ФНС России по Челябинской области Вероника Глобина. — Письменных обращений (жалоб), в устной форме либо в телефонном режиме от указанных налогоплательщиков в управление и в налоговую инспекцию не поступало. В случае обращения гражданами в налоговую службу в любой форме проблема могла быть незамедлительно разрешена.
Также в региональном УФНС сообщили, что налоговые уведомления с начислениями на имущество физических лиц за 2014 — 2019 годы направлялись на адрес регистрации по месту жительства налогоплательщика. А налоговые уведомления за 2020 — 2021 годы присылали в «Личный кабинет для физических лиц» — электронный сервис ФНС России, в качестве пользователя которого зарегистрирован Иван.
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя обязанности по уплате налогов. В случае неисполнения физлицом в срок требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества. По Налоговому кодексу РФ, несовершеннолетний гражданин не обладает административной процессуальной дееспособностью, не может самостоятельно участвовать в административных делах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Таким образом, задолженность с несовершеннолетнего взыскивают в судебном порядке через его законных представителей.
Еще одна причина неразберихи — в изменении законодательства. Раньше (до 2019 года. — Прим. ред.) предоставление налоговой льготы имело заявительный порядок. Проще говоря, налогоплательщик должен был представить в налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на льготу. По словам челябинских налоговиков, законный представитель Ивана не представил в ФНС соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
Начиная с 2018 года действует беззаявительный порядок льготного налогообложения по налогу на имущество физлиц и земельному налогу. Это значит, что налоговая льгота и (или) вычет предоставляются с того периода, в котором возникло право на льготу, на основании имеющейся у налогового органа информации — без обращения налогоплательщика.
Беззаявительным порядком могут воспользоваться граждане:
- в отношении которых Пенсионным фондом РФ приняты решения о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии;
- соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
- сведения о которых внесены в федеральный реестр инвалидов.
Данные по таким гражданам налоговые органы ежегодно получают на федеральном уровне от пенсионного фонда. Вместе с тем эти налогоплательщики вправе самостоятельно обратиться в ФНС для получения налоговой льготы.
Как избежать неправильных начислений или оспорить их
Пользователи «Личного кабинета» получают налоговые уведомления только в электронной форме, напомнили в УФНС. Если требуется бумажный документ, необходимо отправить уведомление об этом из своего «Личного кабинета» (в разделе «Жизненные ситуации» — «Прочие ситуации» — «Получать документы на бумажном носителе»).
— В «Личном кабинете» действует функция «Семейный доступ», с помощью которой родитель может из своего личного кабинета оплачивать налоги за несовершеннолетнего ребенка, — подсказали в региональной налоговой службе. — «Личный кабинет» позволяет решить практически любой вопрос по налогам, не посещая налоговую инспекцию. Пользователю достаточно двух-трех кликов для просмотра своих текущих обязательств и уплаты налогов онлайн.
Войти в «Личный кабинет» можно с помощью полученных ранее логина и пароля в инспекции, а также используя реквизиты доступа для авторизации в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Что делать, если человек получил уведомление без учета налоговой льготы?
— Необходимо предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы с приложением документов (или указать их реквизиты в заявлении), подтверждающих право на налоговую льготу, — объяснила замруководителя регионального управления ФНС России Вероника Глобина.
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам физлиц можно в любую налоговую инспекцию, многофункциональный центр, а также через сервис «Личный кабинет для физических лиц».
Напомним, те, кто владеют квартирами, домами, гаражами, земельными участками и автотранспортными средствами, должны уплатить имущественные налоги и начисленный налоговыми органами НДФЛ за 2021 год до 1 декабря 2022 года. Ранее мы рассказывали, что изменилось в этом году, кто имеет право на льготы от государства и как рассчитаться по налогам.