«Ребенок только пошел работать». С 17-летнего парня взыскали налоги за отца, умершего 15 лет назад

Позже Наталия выяснила, что долги накопились по налогам на имущество — на дом, который у сыновей в долевой собственности. По ее словам, в свое время она писала в ФНС заявления о применении льготы в отношении себя и детей. В личном кабинете увидела, что расчет сделан с учетом льготы. А начисления по детям, где почему-то произошел сбой, не проверила.



Теперь, чтобы вернуть сыну незаконно списанные деньги, Наталие пришлось несколько месяцев бегать по инстанциям, отпрашиваться с работы и сидеть в очередях. Только после жалобы в прокуратуру Ивану вернули ошибочно взысканные деньги.

