«Надоело жить в мусоре и с лебедями из шин»: новосибирец попытался прорваться в ТОС — всё обернулось скандалом

Пришел в библиотеку. Думал, иду на заседание ТОС: попал на совет ветеранов. Возрастной ценз собравшихся был примерно 65–85 лет. Конечно, работать в современных условиях в таком возрасте очень тяжело.



Всё начиналось очень мило. Вышла председатель ТОСа, начали отчитываться. Что удалось сделать — посадить цветы и попить пару раз чай с пряниками. Поразительная эффективность.

