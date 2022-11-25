«Надоело жить в мусоре и с лебедями из шин»: новосибирец попытался прорваться в ТОС — всё обернулось скандалом

Новосибирец Владимир Ефимов устал от разбитых тротуаров, перекошенных детских площадок и странных украшений перед домом и решил изменить ситуацию. Мужчина попробовал попасть в ТОС — территориальное общественное самоуправление. Орган, который может воздействовать как на местных депутатов, так и на администрацию и получать достаточно внушительные гранты на благоустройство. В итоге всё обернулось скандалом, показательной отменой конференции и новым голосованием. Далее — от первого лица.
Мелькала информация, что есть у нас на районе ТОС и для чего-то оно существует. Изучив ситуацию, я понял, что ТОС — это достаточно сильный орган, который по идее может сделать много полезного для жителей района. Он взаимодействует с органами власти и может даже составлять планы развития своего участка, принимать решения по каким-то злободневным вопросам. Отремонтировать тротуары, освещение, сделать площадки для выгула собак — проводить работу с населением, посадить деревья и еще очень многое может ТОС, если хочет работать.
Надоело жить в грязи, мусоре и с лебедями из шин. Поэтому мы провели собрание, и жители улицы 9-й Гвардейской Дивизии, дома 7 выбрали меня делегатом. Я человек активный, общественных задач не боюсь. В общем, пошел я на отчетную конференцию ТОСа, где должны были выбирать и новых членов.
Пришел в библиотеку. Думал, иду на заседание ТОС: попал на совет ветеранов. Возрастной ценз собравшихся был примерно 65–85 лет. Конечно, работать в современных условиях в таком возрасте очень тяжело.
Всё начиналось очень мило. Вышла председатель ТОСа, начали отчитываться. Что удалось сделать — посадить цветы и попить пару раз чай с пряниками. Поразительная эффективность.
Перешли к обсуждению. Нас было несколько молодых и активных делегатов, которые решили, что неплохо было бы это болото расшевелить. И мы начали предлагать себя в качестве кандидатов в члены ТОС. Но оказывается, что, невзирая на постоянные разговоры, что неплохо было бы омолодить состав ТОСа, новые, более молодые члены ТОСа никому не нужны, и вообще: «Что пришли да разговоры какие-то здесь разговариваете»...
Началось голосование. По идее, по итогам конференции мы должны были попасть в ТОС. Но почему-то в самом конце, когда это уже всё стало понятно, нам заявили, что конференция завершается, прекращается и ее не будут продолжать. К такой развязке мы готовы не были. Выглядело как какой-то сюр.
Вышла председатель собрания на середину зала, сказала: «Закончили». — «Почему?» — «Потому что». Крики, возмущения, пару минут — и пустой зал, все как растворились в воздухе. Поразительная ловкость.
А мы пришли-то не ругаться — хотели попасть в ТОС и изменить хоть что-то. Но наши высказывания и негодование пропустили мимо ушей. В течение нескольких минут все просто разошлись. Картина маслом: остался пустой зал и те, кто хотел попасть в ТОС, из более молодых людей.
Думаю, что раньше всё это проходило очень лампово — собрались, попили чай, друг другу похлопали, получили подарки от депутатов, а председатель потом писала протокол, что все всё одобрили. Администрация складывала его с улыбкой к тем десяткам, что у них уже есть.
Но от этого ничего хорошего на районе так и не появилось! 19 лет присутствует ТОС у нас, но никаких реальных дел не наблюдается, нет полученных грантов, нет плана действий и развития района.
Мы посмотрели друг на друга да пошли домой. Потом начали пытаться попасть на прием к председателю ТОС. Составляли акты, что ее не было в приемные часы. В итоге без оповещения и предупреждения даже действующих членов ТОС втихую провели повторную конференцию. Как думаете, сколько новых молодых членов попало в состав ТОС? А я не знаю ответа даже на этот вопрос!
Но то, что точно знаю, — так просто эту телегу не брошу. Будем с другими делегатами толкать ее дальше. И пойдем в суд.