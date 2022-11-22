Лед встал, но его поломало: спасателям купили аэросани, чтобы выручать новосибирских рыбаков

В Новосибирске рыбаки начинают выходить на лед. Сейчас это может быть опасно.
— Рыбаки уже выходят на лед в Затоне, устье Ини, на водохранилище. На водохранилище лед встал, а из-за колебаний его поломало, — сообщил во время аппаратного совещания 22 ноября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.
Для спасательной службы приобрели аэросани. В городе поставили более 130 знаков «Выход на лед запрещен». Наземные экипажи работают на водохранилище и на Оби.
Тонкий лед установился на Обском водохранилище в конце прошлой недели. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как преобразилось это место.