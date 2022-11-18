«Похоронили на сельском кладбище»: на Украине погиб 29-летний военный из Новосибирской области

В Кыштовском районе Новосибирской области простились с 29-летним Замиром Гореевым, погибшим в СВО. Как уточнили в администрации района, похороны прошли 17 ноября в селе Усманка.

— Родные, близкие, жители села Усманка проводили в последний путь погибшего при проведении специальной военной операции своего земляка — Замира Гореева. Вся жизнь Замира была посвящена военной службе. Увлекавшийся спортом, физически и морально закаленный, он поступил на факультет сил специального назначения НВИ ВНГ РФ, после его окончания служил в различных частях на Северном Кавказе, — говорится в официальном аккаунте администрации Кыштовского района Новосибирской области в «Одноклассниках». — Светлая память о Замире Горееве сохранится в сердцах всех, кто его знал.