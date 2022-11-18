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Спецоперация на Украине

«Похоронили на сельском кладбище»: на Украине погиб 29-летний военный из Новосибирской области

Прощание с Замиром Гореевым прошло 17 ноября

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Замир Гореев похоронен на сельском кладбище Усманки

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В Кыштовском районе Новосибирской области простились с 29-летним Замиром Гореевым, погибшим в СВО. Как уточнили в администрации района, похороны прошли 17 ноября в селе Усманка.

— Родные, близкие, жители села Усманка проводили в последний путь погибшего при проведении специальной военной операции своего земляка — Замира Гореева. Вся жизнь Замира была посвящена военной службе. Увлекавшийся спортом, физически и морально закаленный, он поступил на факультет сил специального назначения НВИ ВНГ РФ, после его окончания служил в различных частях на Северном Кавказе, — говорится в официальном аккаунте администрации Кыштовского района Новосибирской области в «Одноклассниках». — Светлая память о Замире Горееве сохранится в сердцах всех, кто его знал.

В администрации района корреспонденту НГС подтвердили, что прощание с военным прошло со всеми почестями. Замир Гореев похоронен на сельском кладбище Усманки.


Ранее НГС публиковал интервью с председателем единственного в Сибири отделения «Комитета солдатских матерей», которое принимает десятки обращений от родных военнослужащих.

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