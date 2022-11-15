«Провожали всем селом»: 21-летний доброволец из НСО погиб в спецоперации

С 21-летним добровольцем, погибшим на СВО, простились в селе Рождественка Купинского района. Прощание с Максимом Бабьяком прошло вчера, 14 ноября.



Максим Бабьяк родился 4 апреля 2001 года. Окончил сельскую школу.



— Максим был активным, приветливым и по характеру очень доброжелательным парнем, занимался спортом, защищал слабых, всегда был готов прийти на помощь любому человеку, участвовал во всех культурно массовых мероприятиях села, — говорится на официальном сайте администрации Купинского района Новосибирской области.

