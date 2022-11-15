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Спецоперация на Украине

«Провожали всем селом»: 21-летний доброволец из НСО погиб в спецоперации

С Максимом Бабьяком простились в Купинском районе

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После окончания 9 классов Максим Бабьяк пошел служить в армию

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С 21-летним добровольцем, погибшим на СВО, простились в селе Рождественка Купинского района. Прощание с Максимом Бабьяком прошло вчера, 14 ноября.

Максим Бабьяк родился 4 апреля 2001 года. Окончил сельскую школу.

— Максим был активным, приветливым и по характеру очень доброжелательным парнем, занимался спортом, защищал слабых, всегда был готов прийти на помощь любому человеку, участвовал во всех культурно массовых мероприятиях села, — говорится на официальном сайте администрации Купинского района Новосибирской области.

После окончания 9 классов пошел служить в армию. После службы вернулся на родину в село, где работал в вагоноремонтной компании «Купино».

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— В 2022 году Максим добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, где и в конце октября героически погиб. 14 ноября в последний путь 21-летнего земляка провожали всем селом. С военнослужащим пришли проститься его близкие, друзья, а также представители районной и городской администрации. Почтили память в местном Доме культуры села Рождественка, — написано на сайте.

На прошлой неделе НГС публиковал интервью с председателем единственного в Сибири отделения «Комитета солдатских матерей», которое принимает десятки обращений от родных военнослужащих.

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