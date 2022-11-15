«Провожали всем селом»: 21-летний доброволец из НСО погиб в спецоперации

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Максим Бабьяк родился 4 апреля 2001 года. Окончил сельскую школу.
— Максим был активным, приветливым и по характеру очень доброжелательным парнем, занимался спортом, защищал слабых, всегда был готов прийти на помощь любому человеку, участвовал во всех культурно массовых мероприятиях села, — говорится на официальном сайте администрации Купинского района Новосибирской области.
После окончания 9 классов пошел служить в армию. После службы вернулся на родину в село, где работал в вагоноремонтной компании «Купино».
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