Верните мужа, он не служил. В России начались первые суды по отмене мобилизации

Вместе с мужем они пришли к выводу: рапорт, который он написал перед отправкой, написан якобы от добровольца. Но тогда возникает противоречие: откуда взялась повестка, требующая прийти в военкомат к 09:00. То есть не мог же читинец прийти в 8 утра и попросить повестку, чтобы потом написать рапорт.



На аналогичный вопрос судьи: «Если бы не было рапорта, то призвали бы мужа?» — она ответила, что если бы и призвали, то без рапорта отпустили бы домой. Об этом ей якобы говорили и сотрудники прокуратуры.



Кроме того, она обратила внимание на то, что сотрудники прокуратуры задают мужу вопрос: «Вы хотите служить?»



— Он говорит: «Это некорректные вопросы. Что значит — хочу или не хочу? Мне дали повестку, я не могу от нее отказаться. Но рисковать жизнью я не хочу, в том числе потому что у меня маленький ребенок». Сейчас люди набираются с боевой подготовкой. Ему — неслужившему — среди них тяжело. Другие военнослужащие видят это, помогают и даже из нарядов его пытаются отозвать, чтобы он не терял время, а чему-то научился на полигоне. Потому что он совсем не готов, — на этих словах женщина начала плакать.