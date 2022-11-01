20idei
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняСпецназ ворвался в дом новосибирца
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Верните мужа, он не служил. В России начались первые суды по отмене мобилизации

Мобилизованные и их жены пытаются оспорить призыв

80
ds

Мобилизованные около военкомата в Чите

Поделиться

В Минобороны РФ сообщили, что прекращают выдавать повестки по мобилизации. До 1 ноября должны завершиться все мероприятия частичной мобилизации. А тем временем суды начали рассматривать первые иски от мобилизованных, считающих свой призыв ошибкой. Мы расскажем о двух таких случаях.

Отец просил, чтобы его призвали вместо сына с проблемами со здоровьем

Жительница Читы в суде пытается доказать, что ее муж не мог быть призван по мобилизации, а в части оказался ошибочно — причиной стал рапорт, который его попросили написать сотрудники военкомата.

Суть ситуации мы описывали в двух текстах. В первом шла речь о том, как не служивший в армии по состоянию здоровья читинец получил повестку, пришел в военкомат и отправился в часть. Со слов его жены, у него было убеждение, что если на спецоперацию не поедет он, то мобилизуют супругу, имеющую медицинское образование. В военкомате мужчина написал рапорт, содержание которого не совсем понял, так как писал по образцу и в спешке — в это время другие мобилизованные ждали его в машине перед отправкой в часть. Рапорт, о котором говорится во втором тексте, сделал из мужчины добровольца и стал причиной раздора. Жена пыталась отменить решение о призыве мужа с помощью прокуратуры, а затем подала иск в суд, требуя отменить решение.

Ответчиком по иску выступает не только военный комиссариат Забайкальского края, но и призывная комиссия, однако в суд пришла только представитель военкомата, которая сразу заявила, что является ненадлежащим ответчиком. Решение о призыве принимает не военный комиссар, а коллегиальный орган — призывная комиссия (в данном случае города Читы). Отменить решение может тоже комиссия городская или вышестоящая — краевая.

В суде на хватало представителей призывных комиссий — городской и краевой

В суде на хватало представителей призывных комиссий — городской и краевой

Поделиться

Тем не менее заседание состоялось. Судья зачитал иск, в котором говорится про обстоятельства написания рапорта: 27 сентября 2022 года перед отправкой из комиссариата подошел сотрудник военкомата и, подав бумагу, сказал, что нужно написать рапорт согласно образцу. Истец написал как было изложено в образце. По итогу была сделана запись, смысл которой оказался следующим: «...являюсь патриотом своей Родины и хочу (желаю) добровольно поступить на военную службу по мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины».

Супруга мобилизованного просит признать незаконными «умышленные действия сотрудников военного комиссариата по введению в заблуждение, оказанию давления, предоставление образца заявления сотрудниками военного комиссариата».

Представитель мобилизованного мужчины юрист Инна Ходырева обратила внимание на два аспекта.

— Во-первых, объявлена частичная мобилизация. Частичность в чём состоит? По количеству [призывников] и по критериям. Они были четко указаны при оглашении указа в прямом эфире. Я полагаю, что ревизии слова президента не могут подвергаться, — сказала юрист.

Судья попросил уточнить, о каких критериях идет речь.

— [Будут призываться] служившие в рядах вооруженных сил, имеющие боевой опыт и имеющие военно-учетные специальности. Мобилизованный мужчина не служил, на сборах не был, под эти критерии не подходит. Супруга его подавала жалобы — надо обратить внимание, что ей изначально устно пообещали в прокуратуре вернуть мужа, так как он не служил. Но потом в письменных ответах стали отказывать, — добавила представитель.

Судья уточнил, почему все действия выполняет жена мобилизованного, а не он сам. На это ему пояснили, что мужчина, находясь в части, ограничен в действиях. Он написал рапорт, на который ему ответили: «А чего возмущаетесь, вы вообще-то добровольцем записались».

— Не было же повестки сначала. Но он пришел, чтобы уточнить свои данные, и получил повестку. А потом пришел по повестке, веря, что в военкомате разберутся, так как президент сказал, что не будут мобилизовывать тех, кто не служил. А ему говорят: «Нет, ты пойдешь».

Давайте перейдем к рапорту о добровольности. Ему дали повестку, в которой четко написано: явиться 27 сентября к 09:00, неявка влечет ответственность. Извините, но это вынужденная мера. В военкомате его перед посадкой в автобус отзывают и дают образец рапорта, а там написано так: «Я патриот своей Родины». Он может разве отказаться от того, что любит Родину? И дальше написано: добровольно по мобилизации. Он спрашивает, что за добровольность — добровольно или по мобилизации? Ему отвечают: «Ну это же образец, все так пишут, и вы пишите». То есть он не являлся добровольцем, а из рапорта следует, что добровольно вызвался служить, — сказала Ходырева.

В ее речи было напоминание о том, что в стране 80 лет не было мобилизации и, как действовать в ее условиях, не знали даже чиновники. Попавшие в военкомат мужчины, по мнению юриста, были в стрессовой ситуации, что усугублялось незнанием военной специфики или юридических тонкостей, а также просьбами сотрудников военкомата.

— Возникла такая ситуация: человек написал рапорт на ходу, потом понял, что написал, и пытается его отозвать. А военкомат говорит: он написал, а теперь передумал. Но давайте еще раз: он пришел по повестке, он не хотел идти в армию — мы сейчас свидетелей опросим, и они это подтвердят — и вдруг стал добровольцем. Я полагаю, что так делать нельзя, на мой взгляд, не только закон РФ нарушается, но и закон этики и морали, — подытожила юрист Ходырева.

Наш первый герой даже не служил в армии по призыву

Наш первый герой даже не служил в армии по призыву

Поделиться

Судья задал ей вопрос, который прозвучал еще три раза: «Как вы полагаете, если рапорта бы не было, призвали бы мужчину?»

— Я думаю, что призвали бы в любом случае. Но вернули бы затем домой. Сейчас так и происходит, недаром же происходит добор. Мне никто не докладывает об этом, но есть интервью и есть публичные выступления, где говорится, что людей, не попадающих под критерии, в том числе неслуживших, возвращают домой, — ответила она.

Юрист еще поделилась своими соображениями на тему того, что пользу стране принесут именно подготовленные к службе мужчины.

Супруга мобилизованного рассказала, что после получения повестки связалась с военной прокуратурой, где ее заверили, что неслужившего никто не мобилизует, а если это все-таки случится, то надо будет обратиться в ведомство.

— На проходной военкомата сотрудник тоже удивился, что неслужившему принесли «боевую» повестку красного цвета. Я задала вопрос, почему это произошло, — мне никто не мог ответить. Затем мне отказались дать военный билет даже для того, чтобы сфотографировать его, чтобы обратиться в прокуратуру. Тогда я просто развернулась и побежала в прокуратуру. В этот день я не успела туда обратиться, так как рабочий день закончился. Мне позвонил тесть, который также был в военкомате, и сообщил, что мужа увезли. Утром я снова пришла в прокуратуру, описала ситуацию, мне говорят: «Не могли мобилизовать неслужившего». Я отвечаю: «Ну я у вас нахожусь не просто так». Они мне пообещали найти мужа и вернуть домой к обеду, даже без письменного заявления. Муж мне в это время звонит и говорит: «У меня присяги нет, мне по этой причине не могут выдать бушлат, и вообще все ходят, смотрят и не понимают, как я, неслуживший, сюда попал», — вспомнила женщина.

Вместе с мужем они пришли к выводу: рапорт, который он написал перед отправкой, написан якобы от добровольца. Но тогда возникает противоречие: откуда взялась повестка, требующая прийти в военкомат к 09:00. То есть не мог же читинец прийти в 8 утра и попросить повестку, чтобы потом написать рапорт.

На аналогичный вопрос судьи: «Если бы не было рапорта, то призвали бы мужа?» — она ответила, что если бы и призвали, то без рапорта отпустили бы домой. Об этом ей якобы говорили и сотрудники прокуратуры.

Кроме того, она обратила внимание на то, что сотрудники прокуратуры задают мужу вопрос: «Вы хотите служить?»

— Он говорит: «Это некорректные вопросы. Что значит — хочу или не хочу? Мне дали повестку, я не могу от нее отказаться. Но рисковать жизнью я не хочу, в том числе потому что у меня маленький ребенок». Сейчас люди набираются с боевой подготовкой. Ему — неслужившему — среди них тяжело. Другие военнослужащие видят это, помогают и даже из нарядов его пытаются отозвать, чтобы он не терял время, а чему-то научился на полигоне. Потому что он совсем не готов, — на этих словах женщина начала плакать.

Другие военнослужащие из нарядов его пытаются отозвать, чтобы он не терял время, а чему-то научился на полигоне

Другие военнослужащие из нарядов его пытаются отозвать, чтобы он не терял время, а чему-то научился на полигоне

Поделиться

Отец мобилизованного, призванный в качестве свидетеля, вспомнил, что был с сыном в военкомате почти весь день, до момента посадки в автомобиль, который вез мобилизованных в часть.

— Я ходил с ним в военкомате, при мне он не заполнял никаких документов. Вечером, когда их сажали в автомобиль, его одного вызвали в военкомат, и он там какое-то время находился. Затем он вышел, сел в машину, и их увезли в часть.

Я на протяжении дня общался с сотрудниками военкомата, просил, чтобы меня взяли вместо него, потому что у него со здоровьем проблемы (срочную службу его сын не проходил из-за сколиоза. — Прим. ред.), мне отказали, так как мне уже 64 года, я не гожусь. Но я военный пенсионер, специалист и считаю, что могу служить — я техник по ремонту стрелкового оружия, механик-водитель, водитель всех категорий, — сообщил мужчина.

На вопрос о том, собирался ли его сын стать добровольцем, мужчина ответил отрицательно: в военкомат шел для сверки данных, но получил повестку.

Представитель военкомата еще раз повторила, кто принимает решение о призыве, чтобы пояснить, что военкомат не является ответчиком. Тем не менее на некоторые вопросы она ответила:

— Что касается рапорта, хочу пояснить: данные категории граждан писали рапорты по указанию военного комиссариата, чтобы потом таких ситуаций не было.

Что касается того, что он не служил. В указе президента этого не сказано. Категории годности там не ограничены, кроме категории Д — полностью не годных к службе.

На вопрос судьи о призыве в отсутствии рапорта представитель военкомата ответила, что мужчину всё равно бы призвали.

— В части доводов истца о том, что ввели в заблуждение, что можете пояснить? — задал вопрос судья.

— Могу пояснить, что мужчина — взрослый человек, имеет высшее образование психолога (он получил его в 2012 году. — Прим. ред.), как он мог растеряться и писать? Человек же осознает, что пишет, если бы хотел — отказался бы и не писал. Какое давление? Там что, конвой стоял и охранял? У нас в штате одни женщины — что, они его окружили и зажали? — непонятно кого спросила представитель военкомата.

Вопрос о рапортах задала представитель мобилизованного: зачем военкомат предлагал их писать?

— Во избежание именно таких вот ситуаций, которые люди потом будут оспаривать, — непонятно ответила представитель военкомата.

— Так он призван добровольцем или по мобилизации? — задала еще один вопрос юрист Ходырева.

— По мобилизации, — ответила ей женщина из военкомата.

— Вы говорите, что неслужившие бы не возвращались. А зачем вы их призывали, если президент сказал, что нужны те, кто имеет опыт?

— В каждом субъекте есть свои ресурсы, то есть граждане, состоящие в запасе. В первую очередь призывался офицерский состав, было задание на солдат и сержантов. Мы работали только по ресурсам, а когда они были исчерпаны, естественно, чтобы выполнить задание, поставленное президентом, вызывалась та категория, которая указана в указе.

У нее также попытались выяснить, почему военкомат отправлял домой добровольцев-водителей с лучшими категориями годности и армейским опытом, но внятного ответа она не дала. Из ее ответа следует, что есть некоторые категории для добровольцев, учитывающие в том числе судимость. Слова президента о категориях она назвала имеющими рекомендательный характер, а прямыми указаниями по этому вопросу — разъяснения Генштаба.

Заседание закончилось на том, что в качестве ответчика будут вызваны представители призывной комиссии Забайкальского края. На время разбирательства судья запретил отправлять мобилизованного читинца в зону СВО.

Оспаривал мобилизацию, но проиграл суд

Еще один мобилизованный подал на военкомат в суд в Кузбассе, но проиграл. Суд установил, что истец — ефрейтор запаса, у него военно-учетная специальность «механик-водитель». После объявления частичной мобилизации кузбассовцу пришла повестка, он прибыл в военкомат для уточнения данных. Затем его повторно пригласили в военкомат 5 октября и после этого направили на призывную комиссию по мобилизации. Там он пожаловался на состояние здоровья, его осмотрел специалист и дал заключение о годности к военной службе с незначительными ограничениями. После этого мобилизованный перестал реагировать на вызовы военкомата и не явился на судебные заседания для рассмотрения его искового заявления. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Что говорят юристы?

Несмотря на отсрочки, заявленные Госдумой еще 19 октября, мобилизованные с тремя детьми до 16 лет продолжают находиться в воинских частях. На это жаловались семьи из Красноярского края. Призывать продолжают и тех, у кого проблемы со здоровьем.

На сегодня с отсрочкой возникла юридическая сложность. Согласно федеральному закону № 31 о мобилизации многодетных в армию не забирают только отцов четырех и более детей. Госдума поправку в документ так и не внесла, «Единая Россия» за это так и не проголосовала. Вместе с юристом Михаилом Кучкиным разбирались, как действовать, если вас призывают, несмотря на обещанные отсрочки или серьезные проблемы со здоровьем.

Если пришла повестка

— Если лицо, которое освобождено от призыва, либо полагает, что ему положена отсрочка, то нужно понять, каким способом получена повестка. Есть 2 способа: лично в руки либо через работодателя. Все остальные: по почте, звонки — это не повестки.

Если повестку вручили лично в руки, а там стоит не та печать или дата или присвоен не тот серийный номер, то на такие вещи обращать внимание не стоит. Если надлежащим образом не вручена от уполномоченного лица, но у вас есть претензии по форме, то вряд ли это может быть существенным основанием для спора в последующем. Поэтому ее надо исполнять, если получили в законном виде.

Поделиться

Что делать перед приходом в военкомат?

— Не нужно надеяться, что человек приходит в военкомат, заявляет об отсрочке и его будет кто-то слушать. Сейчас в военкоматах не проводят повальную медкомиссию, ее проводят уже там, на местах, после отправки. Если человек заявляет о том, что у него есть основания для отсрочки, они должны быть подтверждены документами. Человеку, призываемому по мобилизации необходимо иметь с собой оригиналы документов и копии для предоставления военкому или врачу.

По части военкомата никуда не обращаться. Нужно сидеть спокойно и не вызывать огонь на себя, потратить это время на сбор документов по самому сильному основанию, которое есть. Если это медицина — нужно обратиться в государственные учреждения. Обратились в поликлинику, прошли обследование. Доставать амбулаторную карту, делать из нее выписки.

Тоже самое касается социального направления. Это администрация, опека, медико-социальные экспертизы, инвалидность родственников, иждивение. Писать в призывную комиссию района, края нет смысла

Если решение об отправке в войска уже принято, куда обращаться?

— Первое, чем можно воспользоваться, — это сервис на «Госуслугах» с жалобой на частичную мобилизацию. Там может подать как сам человек, так и родственник. Она уходит в призывную комиссию края. Можно обратиться с жалобой военкому района или края, чтобы он рассмотрел ситуацию. Далее — военная прокуратура. Они надзирают за законностью решений о призыве. Они будут проверять — соответствует ли решение нормам закона.

Не говорю про Министерство обороны, администрацию президента — это уже последние инстанции. Они более бюрократизированные, спустят жалобу вниз.

Получив результаты от первых инстанций, можно обратиться выше. Можно обращаться в Министерство обороны, Генеральный штаб, вышестоящие прокуратуры. Также обратиться можно к губернатору, потому что он председатель призывной комиссии региона. Чтобы вопрос рассмотрели в индивидуальном порядке. С момента обращения пройдет месяц с лишним.

Как таковых инстанций в административном обжаловании нет. Потому что нет структуры построенной выше призывной комиссии субъекта. Чтобы написать в округ, такого нет.

Обжаловать решения призывных комиссий можно в районных судах. Сюда подаются исковые заявления с указанием решения и причин, по которым человек не согласен. Здесь свободная форма не подойдет, нужно руководствоваться кодексом административного судопроизводства. Иначе иск может остаться без движения либо отозван.

Обжаловать решение призывной комиссии можно в судах нескольких инстанций

Обжаловать решение призывной комиссии можно в судах нескольких инстанций

Поделиться

Первой инстанцией обжалования является районный или городской суд, вторая инстанция — краевой суд. Судом третьей инстанции являются кассационные суды. Надо понимать, что решение о призыве не будет автоматически приостановлено как при призыве на срочную военную службу. В Федеральном законе о мобилизации этого нет. При этом у истца есть возможность заявить меры предварительной защиты — можно подать ходатайство о наложении обеспечительных мер и просить суд приостановить это решение. Суд рассматривает ходатайство до трех дней.

В Красноярском крае, например, уже несколько отказов по таким искам. Примечательно, с какой скоростью это сделано. Обычно по административному судопроизводству дела рассматриваются 6–12 месяцев — они были рассмотрены за несколько дней. Говорить о сумасшедшей эффективности таких исков не приходится. Но сказать, что нет смысла куда-то обращаться, я как юрист не могу, — подытожил юрист Михаил Кучкин.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Что на практике?

В реальности жалобы в различные инстанции пока работают плохо. Юрист Анжелика Балахашвили рассказывает, что из 10 обратившихся к ней человек, которые пытались опротестовать решение о мобилизации, получилось в итоге только у одного.

— Отсрочка (заявленная в Госдуме) не стала сразу применяться, потому что она не опубликована. Это документ для служебного пользования, применять его не спешили.

Работаем через прокуратуры: военные, гарнизонные. Через депутатов с их депутатскими запросами. Через вышестоящие призывные комиссии, через уполномоченного по правам человека. В общем, через всех, кого только возможно. Из обратившихся мужчин, которые считали, что мобилизованы незаконно, одного удалось вернуть. В отношении него изменили категорию годности по состоянию здоровья на категорию Г и отменили решение о мобилизации.

Пока из четырех подопечных нам семей многодетных ни один многодетный отец еще не вернулся. В отношении них не вынесены решения об отмене мобилизации. Я думаю, всё это будет буксовать, — считает юрист Анжелика Балахашвили.

По теме

СудСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2