Верните мужа, он не служил. В России начались первые суды по отмене мобилизации
Мобилизованные и их жены пытаются оспорить призыв
В Минобороны РФ сообщили, что прекращают выдавать повестки по мобилизации. До 1 ноября должны завершиться все мероприятия частичной мобилизации. А тем временем суды начали рассматривать первые иски от мобилизованных, считающих свой призыв ошибкой. Мы расскажем о двух таких случаях.
Отец просил, чтобы его призвали вместо сына с проблемами со здоровьем
Жительница Читы в суде пытается доказать, что ее муж не мог быть призван по мобилизации, а в части оказался ошибочно — причиной стал рапорт, который его попросили написать сотрудники военкомата.
Суть ситуации мы описывали в двух текстах. В первом шла речь о том, как не служивший в армии по состоянию здоровья читинец получил повестку, пришел в военкомат и отправился в часть. Со слов его жены, у него было убеждение, что если на спецоперацию не поедет он, то мобилизуют супругу, имеющую медицинское образование. В военкомате мужчина написал рапорт, содержание которого не совсем понял, так как писал по образцу и в спешке — в это время другие мобилизованные ждали его в машине перед отправкой в часть. Рапорт, о котором говорится во втором тексте, сделал из мужчины добровольца и стал причиной раздора. Жена пыталась отменить решение о призыве мужа с помощью прокуратуры, а затем подала иск в суд, требуя отменить решение.
Ответчиком по иску выступает не только военный комиссариат Забайкальского края, но и призывная комиссия, однако в суд пришла только представитель военкомата, которая сразу заявила, что является ненадлежащим ответчиком. Решение о призыве принимает не военный комиссар, а коллегиальный орган — призывная комиссия (в данном случае города Читы). Отменить решение может тоже комиссия городская или вышестоящая — краевая.
Тем не менее заседание состоялось. Судья зачитал иск, в котором говорится про обстоятельства написания рапорта:
Супруга мобилизованного просит признать незаконными «умышленные действия сотрудников военного комиссариата по введению в заблуждение, оказанию давления, предоставление образца заявления сотрудниками военного комиссариата».
Представитель мобилизованного мужчины юрист Инна Ходырева обратила внимание на два аспекта.
— Во-первых, объявлена частичная мобилизация. Частичность в чём состоит? По количеству [призывников] и по критериям. Они были четко указаны при оглашении указа в прямом эфире. Я полагаю, что ревизии слова президента не могут подвергаться, — сказала юрист.
Судья попросил уточнить, о каких критериях идет речь.
— [Будут призываться] служившие в рядах вооруженных сил, имеющие боевой опыт и имеющие военно-учетные специальности. Мобилизованный мужчина не служил, на сборах не был, под эти критерии не подходит. Супруга его подавала жалобы — надо обратить внимание, что ей изначально устно пообещали в прокуратуре вернуть мужа, так как он не служил. Но потом в письменных ответах стали отказывать, — добавила представитель.
Судья уточнил, почему все действия выполняет жена мобилизованного, а не он сам. На это ему пояснили, что мужчина, находясь в части, ограничен в действиях. Он написал рапорт, на который ему ответили: «А чего возмущаетесь, вы вообще-то добровольцем записались».
— Не было же повестки сначала. Но он пришел, чтобы уточнить свои данные, и получил повестку. А потом пришел по повестке, веря, что в военкомате разберутся, так как президент сказал, что не будут мобилизовывать тех, кто не служил. А ему говорят: «Нет, ты пойдешь».
Давайте перейдем к рапорту о добровольности. Ему дали повестку, в которой четко написано: явиться
В ее речи было напоминание о том, что в стране 80 лет не было мобилизации и, как действовать в ее условиях, не знали даже чиновники. Попавшие в военкомат мужчины, по мнению юриста, были в стрессовой ситуации, что усугублялось незнанием военной специфики или юридических тонкостей, а также просьбами сотрудников военкомата.
— Возникла такая ситуация: человек написал рапорт на ходу, потом понял, что написал, и пытается его отозвать. А военкомат говорит: он написал, а теперь передумал. Но давайте еще раз: он пришел по повестке, он не хотел идти в армию — мы сейчас свидетелей опросим, и они это подтвердят — и вдруг стал добровольцем. Я полагаю, что так делать нельзя, на мой взгляд, не только закон РФ нарушается, но и закон этики и морали, — подытожила юрист Ходырева.
Судья задал ей вопрос, который прозвучал еще три раза: «Как вы полагаете, если рапорта бы не было, призвали бы мужчину?»
— Я думаю, что призвали бы в любом случае. Но вернули бы затем домой. Сейчас так и происходит, недаром же происходит добор. Мне никто не докладывает об этом, но есть интервью и есть публичные выступления, где говорится, что людей, не попадающих под критерии, в том числе неслуживших, возвращают домой, — ответила она.
Юрист еще поделилась своими соображениями на тему того, что пользу стране принесут именно подготовленные к службе мужчины.
Супруга мобилизованного рассказала, что после получения повестки связалась с военной прокуратурой, где ее заверили, что неслужившего никто не мобилизует, а если это все-таки случится, то надо будет обратиться в ведомство.
— На проходной военкомата сотрудник тоже удивился, что неслужившему принесли «боевую» повестку красного цвета. Я задала вопрос, почему это произошло, — мне никто не мог ответить. Затем мне отказались дать военный билет даже для того, чтобы сфотографировать его, чтобы обратиться в прокуратуру. Тогда я просто развернулась и побежала в прокуратуру. В этот день я не успела туда обратиться, так как рабочий день закончился. Мне позвонил тесть, который также был в военкомате, и сообщил, что мужа увезли. Утром я снова пришла в прокуратуру, описала ситуацию, мне говорят: «Не могли мобилизовать неслужившего». Я отвечаю: «Ну я у вас нахожусь не просто так». Они мне пообещали найти мужа и вернуть домой к обеду, даже без письменного заявления. Муж мне в это время звонит и говорит: «У меня присяги нет, мне по этой причине не могут выдать бушлат, и вообще все ходят, смотрят и не понимают, как я, неслуживший, сюда попал», — вспомнила женщина.
Вместе с мужем они пришли к выводу: рапорт, который он написал перед отправкой, написан якобы от добровольца. Но тогда возникает противоречие: откуда взялась повестка, требующая прийти в военкомат к 09:00. То есть не мог же читинец прийти в
На аналогичный вопрос судьи: «Если бы не было рапорта, то призвали бы мужа?» — она ответила, что если бы и призвали, то без рапорта отпустили бы домой. Об этом ей якобы говорили и сотрудники прокуратуры.
Кроме того, она обратила внимание на то, что сотрудники прокуратуры задают мужу вопрос: «Вы хотите служить?»
— Он говорит: «Это некорректные вопросы. Что значит — хочу или не хочу? Мне дали повестку, я не могу от нее отказаться. Но рисковать жизнью я не хочу, в том числе потому что у меня маленький ребенок». Сейчас люди набираются с боевой подготовкой. Ему — неслужившему — среди них тяжело. Другие военнослужащие видят это, помогают и даже из нарядов его пытаются отозвать, чтобы он не терял время, а чему-то научился на полигоне. Потому что он совсем не готов, — на этих словах женщина начала плакать.
Отец мобилизованного, призванный в качестве свидетеля, вспомнил, что был с сыном в военкомате почти весь день, до момента посадки в автомобиль, который вез мобилизованных в часть.
— Я ходил с ним в военкомате, при мне он не заполнял никаких документов. Вечером, когда их сажали в автомобиль, его одного вызвали в военкомат, и он там какое-то время находился. Затем он вышел, сел в машину, и их увезли в часть.
Я на протяжении дня общался с сотрудниками военкомата, просил, чтобы меня взяли вместо него, потому что у него со здоровьем проблемы (срочную службу его сын не проходил из-за сколиоза. — Прим. ред.), мне отказали, так как мне уже 64 года, я не гожусь. Но я военный пенсионер, специалист и считаю, что могу служить — я техник по ремонту стрелкового оружия, механик-водитель, водитель всех категорий, — сообщил мужчина.
На вопрос о том, собирался ли его сын стать добровольцем, мужчина ответил отрицательно: в военкомат шел для сверки данных, но получил повестку.
Представитель военкомата еще раз повторила, кто принимает решение о призыве, чтобы пояснить, что военкомат не является ответчиком. Тем не менее на некоторые вопросы она ответила:
— Что касается рапорта, хочу пояснить: данные категории граждан писали рапорты по указанию военного комиссариата, чтобы потом таких ситуаций не было.
Что касается того, что он не служил. В указе президента этого не сказано. Категории годности там не ограничены, кроме
На вопрос судьи о призыве в отсутствии рапорта представитель военкомата ответила, что мужчину всё равно бы призвали.
— В части доводов истца о том, что ввели в заблуждение, что можете пояснить? — задал вопрос судья.
— Могу пояснить, что мужчина — взрослый человек, имеет высшее образование психолога (он получил его в 2012 году. — Прим. ред.), как он мог растеряться и писать? Человек же осознает, что пишет, если бы хотел — отказался бы и не писал. Какое давление? Там что, конвой стоял и охранял? У нас в штате одни женщины — что, они его окружили и зажали? — непонятно кого спросила представитель военкомата.
Вопрос о рапортах задала представитель мобилизованного: зачем военкомат предлагал их писать?
— Во избежание именно таких вот ситуаций, которые люди потом будут оспаривать, — непонятно ответила представитель военкомата.
— Так он призван добровольцем или по мобилизации? — задала еще один вопрос юрист Ходырева.
— По мобилизации, — ответила ей женщина из военкомата.
— Вы говорите, что неслужившие бы не возвращались. А зачем вы их призывали, если президент сказал, что нужны те, кто имеет опыт?
— В каждом субъекте есть свои ресурсы, то есть граждане, состоящие в запасе. В первую очередь призывался офицерский состав, было задание на солдат и сержантов. Мы работали только по ресурсам, а когда они были исчерпаны, естественно, чтобы выполнить задание, поставленное президентом, вызывалась та категория, которая указана в указе.
У нее также попытались выяснить, почему военкомат отправлял домой добровольцев-водителей с лучшими категориями годности и армейским опытом, но внятного ответа она не дала. Из ее ответа следует, что есть некоторые категории для добровольцев, учитывающие в том числе судимость. Слова президента о категориях она назвала имеющими рекомендательный характер, а прямыми указаниями по этому вопросу — разъяснения Генштаба.
Заседание закончилось на том, что в качестве ответчика будут вызваны представители призывной комиссии Забайкальского края. На время разбирательства судья запретил отправлять мобилизованного читинца в зону СВО.
Оспаривал мобилизацию, но проиграл суд
Еще один мобилизованный подал на военкомат в суд в Кузбассе, но проиграл. Суд установил, что истец — ефрейтор запаса, у него военно-учетная специальность «механик-водитель». После объявления частичной мобилизации кузбассовцу пришла повестка, он прибыл в военкомат для уточнения данных. Затем его повторно пригласили в военкомат 5 октября и после этого направили на призывную комиссию по мобилизации. Там он пожаловался на состояние здоровья, его осмотрел специалист и дал заключение о годности к военной службе с незначительными ограничениями. После этого мобилизованный перестал реагировать на вызовы военкомата и не явился на судебные заседания для рассмотрения его искового заявления. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Что говорят юристы?
Несмотря на отсрочки, заявленные Госдумой еще 19 октября, мобилизованные с тремя детьми до 16 лет продолжают находиться в воинских частях. На это жаловались семьи из Красноярского края. Призывать продолжают и тех, у кого проблемы со здоровьем.
На сегодня с отсрочкой возникла юридическая сложность. Согласно федеральному закону
Если пришла повестка
— Если лицо, которое освобождено от призыва, либо полагает, что ему положена отсрочка, то нужно понять, каким способом получена повестка. Есть 2 способа: лично в руки либо через работодателя. Все остальные: по почте, звонки — это не повестки.
Если повестку вручили лично в руки, а там стоит не та печать или дата или присвоен не тот серийный номер, то на такие вещи обращать внимание не стоит. Если надлежащим образом не вручена от уполномоченного лица, но у вас есть претензии по форме, то вряд ли это может быть существенным основанием для спора в последующем. Поэтому ее надо исполнять, если получили в законном виде.
Что делать перед приходом в военкомат?
— Не нужно надеяться, что человек приходит в военкомат, заявляет об отсрочке и его будет кто-то слушать. Сейчас в военкоматах не проводят повальную медкомиссию, ее проводят уже там, на местах, после отправки. Если человек заявляет о том, что у него есть основания для отсрочки, они должны быть подтверждены документами. Человеку, призываемому по мобилизации необходимо иметь с собой оригиналы документов и копии для предоставления военкому или врачу.
По части военкомата никуда не обращаться. Нужно сидеть спокойно и не вызывать огонь на себя, потратить это время на сбор документов по самому сильному основанию, которое есть. Если это медицина — нужно обратиться в государственные учреждения. Обратились в поликлинику, прошли обследование. Доставать амбулаторную карту, делать из нее выписки.
Тоже самое касается социального направления. Это администрация, опека, медико-социальные экспертизы, инвалидность родственников, иждивение. Писать в призывную комиссию района, края нет смысла
Если решение об отправке в войска уже принято, куда обращаться?
— Первое, чем можно воспользоваться, — это сервис на «Госуслугах» с жалобой на частичную мобилизацию. Там может подать как сам человек, так и родственник. Она уходит в призывную комиссию края. Можно обратиться с жалобой военкому района или края, чтобы он рассмотрел ситуацию. Далее — военная прокуратура. Они надзирают за законностью решений о призыве. Они будут проверять — соответствует ли решение нормам закона.
Не говорю про Министерство обороны, администрацию президента — это уже последние инстанции. Они более бюрократизированные, спустят жалобу вниз.
Получив результаты от первых инстанций, можно обратиться выше. Можно обращаться в Министерство обороны, Генеральный штаб, вышестоящие прокуратуры. Также обратиться можно к губернатору, потому что он председатель призывной комиссии региона. Чтобы вопрос рассмотрели в индивидуальном порядке. С момента обращения пройдет месяц с лишним.
Как таковых инстанций в административном обжаловании нет. Потому что нет структуры построенной выше призывной комиссии субъекта. Чтобы написать в округ, такого нет.
Обжаловать решения призывных комиссий можно в районных судах. Сюда подаются исковые заявления с указанием решения и причин, по которым человек не согласен. Здесь свободная форма не подойдет, нужно руководствоваться кодексом административного судопроизводства. Иначе иск может остаться без движения либо отозван.
Первой инстанцией обжалования является районный или городской суд, вторая инстанция — краевой суд. Судом третьей инстанции являются кассационные суды. Надо понимать, что решение о призыве не будет автоматически приостановлено как при призыве на срочную военную службу. В Федеральном законе о мобилизации этого нет. При этом у истца есть возможность заявить меры предварительной защиты — можно подать ходатайство о наложении обеспечительных мер и просить суд приостановить это решение. Суд рассматривает ходатайство до трех дней.
В Красноярском крае, например, уже несколько отказов по таким искам. Примечательно, с какой скоростью это сделано. Обычно по административному судопроизводству дела рассматриваются 6–12 месяцев — они были рассмотрены за несколько дней. Говорить о сумасшедшей эффективности таких исков не приходится. Но сказать, что нет смысла куда-то обращаться, я как юрист не могу, — подытожил юрист Михаил Кучкин.
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Что на практике?
В реальности жалобы в различные инстанции пока работают плохо. Юрист Анжелика Балахашвили рассказывает, что из 10 обратившихся к ней человек, которые пытались опротестовать решение о мобилизации, получилось в итоге только у одного.
— Отсрочка (заявленная в Госдуме) не стала сразу применяться, потому что она не опубликована. Это документ для служебного пользования, применять его не спешили.
Работаем через прокуратуры: военные, гарнизонные. Через депутатов с их депутатскими запросами. Через вышестоящие призывные комиссии, через уполномоченного по правам человека. В общем, через всех, кого только возможно. Из обратившихся мужчин, которые считали, что мобилизованы незаконно, одного удалось вернуть. В отношении него изменили категорию годности по состоянию здоровья на категорию Г и отменили решение о мобилизации.
Пока из четырех подопечных нам семей многодетных ни один многодетный отец еще не вернулся. В отношении них не вынесены решения об отмене мобилизации. Я думаю, всё это будет буксовать, — считает юрист Анжелика Балахашвили.